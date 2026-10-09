В Татарстане 10 октября ожидается до +20 градусов
09.10.2026, 11:19
Ночью 10 октября в Татарстане температура воздуха составит +3…+8 градусов, на западе республики — до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.
Завтра ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдут кратковременные дожди.
По данным МЧС, днем порывы ветра в республике могут достигать 15–18 м/с, в Казани — до 15 м/с. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность.