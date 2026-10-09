ФНС перечислила признаки созданных для ухода от налогов ЗПИФов
09.10.2026, 11:03
Экспертный совет при Федеральной налоговой службе утвердил меморандум, определяющий признаки закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), используемых для минимизации налоговых обязательств. Документ был принят месяц назад по итогам заседания с участием представителей бизнеса, академического сообщества и юристов, пишут «Ведомости».
Статистика свидетельствует о значительном росте сектора: с 2023 года число ПИФов увеличилось на 70%, до 3663 единиц к концу 2025 года, из которых 3193 являются закрытыми фондами. Стоимость чистых активов всех ПИФов превысила 21,7 трлн руб., при этом на долю ЗПИФов приходится 17,8 трлн руб. Более 92% зарегистрированных закрытых фондов ориентированы на управление недвижимостью или комбинированные стратегии.
По данным «Ведомостей», анализ, проведенный отраслевыми центрами ФНС, выявил случаи искажения фактов хозяйственной жизни в учете при сделках с недвижимостью через ЗПИФы. Ведомство отмечает, что значительная часть жилого и коммерческого строительства в стране реализуется именно через такие структуры, созданные под конкретных девелоперов.
В меморандуме ФНС систематизированы критерии для оценки экономической целесообразности работы фондов. К признакам недобросовестного применения отнесли использование ЗПИФ в качестве формального технического звена, отсутствие коллективного характера инвестирования при доминирующей роли одного владельца паев, а также накопление прибыли без ее распределения или вывод средств в необлагаемой форме.
Налоговое ведомство подчеркивает, что наличие одного из указанных признаков само по себе не свидетельствует о нарушении законодательства. Для принятия решения о квалификации действий как уклонение от уплаты налогов необходимо комплексное рассмотрение всех обстоятельств дела, указывают в ФНС.