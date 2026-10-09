ФНС перечислила признаки созданных для ухода от налогов ЗПИФов

Статистика свидетельствует о значительном росте сектора: с 2023 года число ПИФов увеличилось на 70%, до 3663 единиц к концу 2025 года, из которых 3193 являются закрытыми фондами. Стоимость чистых активов всех ПИФов превысила 21,7 трлн руб., при этом на долю ЗПИФов приходится 17,8 трлн руб. Более 92% зарегистрированных закрытых фондов ориентированы на управление недвижимостью или комбинированные стратегии.