От борща до «маленькой Италии»

Для начала бренд-шеф предлагает попробовать жареные артишоки с пармезаном или, к примеру, брускетту с лисичками или с крабом и трачателлой. На закуску — опаленного лосося с сальсой из авокадо и трюфельным понзу, свежий тартар из форели с авокадо или из говядины с лисичками. Среди пасты и ризотто — сочные фаготтини с грушей и горгонзолой, аппетитные спагетти с морепродуктами и фетучини с креветками, яркие равиоли с крабом и трюфелем, три вида ризотто — с белыми грибами, с уткой, с тартаром — и ставшее хитом орзо с гребешком и икрой.