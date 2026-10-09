В Сочи по решению суда снесут незаконную надстройку на крыше многоэтажки

Администрация Сочи обратилась в Центральный районный суд с требованием привести здание в соответствие с разрешением на ввод в эксплуатацию. Согласно заключению экспертизы, реконструкция создает угрозу жизни и здоровью жильцов дома. Судебная коллегия удовлетворила исковые требования в полном объеме и постановила демонтировать надстройку за счет собственника, а также взыскать с него неустойку.