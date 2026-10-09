В Сочи по решению суда снесут незаконную надстройку на крыше многоэтажки
09.10.2026, 10:49
Прокуратура Центрального района Сочи в ходе проверки выявила незаконную надстройку на крыше многоквартирного дома. Собственник квартиры на десятом этаже без согласования с уполномоченными органами реконструировал жилье, возведя над крышей здания дополнительный этаж. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Администрация Сочи обратилась в Центральный районный суд с требованием привести здание в соответствие с разрешением на ввод в эксплуатацию. Согласно заключению экспертизы, реконструкция создает угрозу жизни и здоровью жильцов дома. Судебная коллегия удовлетворила исковые требования в полном объеме и постановила демонтировать надстройку за счет собственника, а также взыскать с него неустойку.
Всего в этом году суды вынесли уже 135 решений о сносе незаконных строений, еще 457 дел находятся в процессе рассмотрения.