Воронежская общественная палата передумала насчет отмены парковочных штрафов
08.10.2026, 11:07
На сайте Общественной палаты (ОП) Воронежской области был отредактирован релиз касательно законодательной инициативы о более гуманной системе штрафов за неоплату парковки, обратил внимание «Ъ-Черноземье». В частности, из текста пропало упоминание замены штрафа на предупреждение. Вопрос обсуждался на встрече председателя ОП Наталии Хван со спикером облдумы Юрием Матузовым 7 октября.
«Члены Общественной палаты предлагают сделать систему штрафов более гуманной и лояльной — заменить штраф на предупреждение. По мнению Наталии Хван, размещение авто на платной парковке без оплаты не представляет значимого нарушения охраняемых общественных правоотношений»,— ранее говорилось на сайте ОП.
Скриншот старой версии релиза есть в распоряжении «Ъ-Черноземье». Теперь же в тексте ОП сказано следующее: «Общественная палата предлагает сделать систему штрафов более гуманной. Зачастую граждане не оплачивают парковку неумышленно, например, из-за ограничений интернет-связи или нарушения геолокации».
В Telegram-канале Воронежской областной думы накануне также было опубликовано сообщение о рабочей встрече Юрия Матузова и Наталии Хван. Однако там речь шла об инициативе продления срока оплаты.
«Члены палаты предлагают сделать систему штрафов за неоплату парковки более лояльной — в частности, увеличить время, в течение которого можно совершить оплату, поскольку не всегда граждане не оплачивают парковку умышленно»,— пишет облдума.
Стоимость парковки в центре Воронежа составляет 40 руб. в час. Требуется производить оплату в течение первых 15 минут парковки. На парковках возле зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, детских садов и школ время на оплату составляет 60 минут. При особых обстоятельствах можно оплатить парковку до конца суток в личном кабинете на сайте концессионера, воспользовавшись функцией постоплаты. Размер штрафа за неоплату парковки составляет 3 тыс. руб.
Также на сайте ОП больше не говорится о возможном «устранении недочетов» до конца 2026 года. В то же время на портале облдумы утверждается, что «депутаты готовы принять все необходимые изменения в оперативном режиме, чтобы до конца года правовые пробелы были устранены».
В середине марта «Ъ-Черноземье» писал, что власти Воронежа задумались о возможности пересмотра тарифов на платных парковках, не менявшихся с момента запуска проекта. Мэр Сергей Петрин отмечал, что не была достигнута ключевая задача парковок — обеспечение оборачиваемости машино-мест. При этом, по его словам, сборы от оплаты (45 млн руб.) несопоставимы с поступлениями от штрафов (около 220 млн руб.). Городские власти также допускали вариант ухода от формата концессии после завершения действия соглашения в 2026 году.
«Думаю, что 40 руб. уже никого не пугают. Оборачиваемость, ради которой все затевалось, опять не работает. В течение года нужно взвесить все моменты, проанализировать практику других городов и принять правильное решение»,— подчеркнул тогда мэр.