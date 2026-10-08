Воронежская общественная палата передумала насчет отмены парковочных штрафов

В середине марта «Ъ-Черноземье» писал, что власти Воронежа задумались о возможности пересмотра тарифов на платных парковках, не менявшихся с момента запуска проекта. Мэр Сергей Петрин отмечал, что не была достигнута ключевая задача парковок — обеспечение оборачиваемости машино-мест. При этом, по его словам, сборы от оплаты (45 млн руб.) несопоставимы с поступлениями от штрафов (около 220 млн руб.). Городские власти также допускали вариант ухода от формата концессии после завершения действия соглашения в 2026 году.