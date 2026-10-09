Рикошеты сыграли против СКА
в матче с минским «Динамо»
09.10.2026, 12:03
СКА потерпел очередное поражение в чемпионате КХЛ, уже третье в четырех последних играх. На этот раз армейцы уступили в Минске местному «Динамо» со счетом 2:4. У команды наметился кризис. Однако Игорь Ларионов, главный тренер СКА, считает, что ничего страшного не произошло – судьбу дуэли в столице Беларуси решили курьезные моменты и удача, которая была на стороне хозяев.
Действительно, можно сказать, что петербуржцам в этом матче не повезло. Например, третья шайба была заброшена в их ворота в начале заключительного периода, когда отскочила от клюшки защитника СКА Сергея Сапего. Он, к слову, - белорус по национальности и в этот день праздновал свой 27-й День рождения. Четвертый гол хозяева забили после того, как защитник гостей, владевший шайбой, упал в своей зоне, и дальше уже два игрока «Динамо» разобрались с голкипером СКА Сергеем Ивановым.
С другой стороны, в начале периодов армейцы пропускают не в первый раз. Так было и в последних матчах. Это, можно сказать, их болезнь. И защитники теряют шайбу в своей зоне, отдают ее на клюшку соперникам с завидной для соперников регулярностью - из-за этого тоже «прилетают» голы. Когда систематические ошибки повторяются из матча с матч, не поймешь, невезение это или что-то другое.
К тому же в игре с «Динамо» армейцы часто для себя нарушали правила, пять раз играли в меньшинстве. Дважды хозяева такие моменты использовали в середине второго периода, сделав счет 2:1 в свою пользу. В первой двадцатиминутке форвард СКА Матвей Короткий вывел свою команду вперед, добив шайбу в сетку после броска Валентина Зыкова. В конце второго отрезка тот же Короткий отдал шайбу капитану СКА Сергею Плотникову, и тот нанес точный бросок, установив на табло 2:2. Но, едва стартовал третий период, как Сапего «отметил» День рождения рикошетом.
Интересно, что до этого Игорь Ларионов не проигрывал в Минске десять матчей подряд как тренер, возглавляя сначала нижегородское «Торпедо», затем - СКА. Теперь серия прервалась. Впрочем, тренер армейцев даже не знал об этой статистике.
«Всегда случаются такие моменты, когда ты или проигрываешь, или выигрываешь, - сказал он на пресс-конференции. – Сколько у меня было победных игр – семь? Восемь?... Для меня Минск – это большая культура хоккея, непередаваемая атмосфера на стадионе. Сегодня рикошеты были на стороне хозяев. В другой раз они будут на нашей стороне. Нам надо восстанавливаться и ехать в Москву, где СКА ждет матч с «Динамо». Надо выходить с гордо поднятой головой и выигрывать. Я ребят похвалил за игру в Минске, такие игры случаются».
К слову, минское «Динамо» в этом сезоне тренирует Сергей Брылин, еще один хоккеист, трижды выигрывавший Кубок Стэнли. Таких в России всего четверо – еще главный трофей НХЛ в качестве игроков брали Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Евгений Малкин. Федоров как тренер дважды приводил к победе в Кубке Гагарина ЦСКА. Ларионов только пытается выиграть этот приз. Игра с московским «Динамо» интересна тем, что в этом клубе работает главным тренером Леонид Тамбиев, входивший в прошлом сезоне в тренерский штаб СКА. Сейчас он на грани отставки, потому что «Динамо» проиграло семь последних матчей из восьми. Последний, к слову, - «Шанхайским драконам» (2:3), которые базируются в Петербурге. Клуб, имеющий отношение к Китаю, уже обошел СКА в таблице Западной конференции КХЛ, набрав на очко больше: «Дрэгонс» занимают четвертое место после 11 матчей, СКА - шестое после 12. От лидирующих «Локомотива» и ЦСКА петербуржцев отделяют четыре очка, от «Спартака», который замыкает восьмерку сильнейших на «Западе» - два.