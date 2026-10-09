Рикошеты сыграли против СКА

К слову, минское «Динамо» в этом сезоне тренирует Сергей Брылин, еще один хоккеист, трижды выигрывавший Кубок Стэнли. Таких в России всего четверо – еще главный трофей НХЛ в качестве игроков брали Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Евгений Малкин. Федоров как тренер дважды приводил к победе в Кубке Гагарина ЦСКА. Ларионов только пытается выиграть этот приз. Игра с московским «Динамо» интересна тем, что в этом клубе работает главным тренером Леонид Тамбиев, входивший в прошлом сезоне в тренерский штаб СКА. Сейчас он на грани отставки, потому что «Динамо» проиграло семь последних матчей из восьми. Последний, к слову, - «Шанхайским драконам» (2:3), которые базируются в Петербурге. Клуб, имеющий отношение к Китаю, уже обошел СКА в таблице Западной конференции КХЛ, набрав на очко больше: «Дрэгонс» занимают четвертое место после 11 матчей, СКА - шестое после 12. От лидирующих «Локомотива» и ЦСКА петербуржцев отделяют четыре очка, от «Спартака», который замыкает восьмерку сильнейших на «Западе» - два.