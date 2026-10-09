FT: SoftBank планирует привлечь $100 млрд у инвесторов с Ближнего Востока на ИИ
09.10.2026, 11:01
Японский холдинг SoftBank Group работает над привлечением до $100 млрд у инвесторов из стран Персидского залива на инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, в последние недели глава SoftBank Масаеси Сон провел переговоры о потенциальных инвестициях с высокопоставленными лицами, в том числе из ОАЭ. Источники отмечают, что переговоры еще могут закончиться ничем.
FT пишет, что SoftBank планирует использовать эти деньги, в частности, для покупки компаний и последующего улучшения их работы с помощью ИИ и других технологий. Как отмечает Reuters, в последнее время SoftBank активизировал инвестиции в ИИ. На прошлой неделе холдинг завершил очередной раунд финансирования разработчика ИИ OpenAI на $30 млрд.
Инвесторы из стран Персидского залива в последнее время также активно вкладывают деньги в ИИ. Ранее в октябре сообщалось, что OpenAI обсуждает привлечение $10 млрд от фондов из ОАЭ.