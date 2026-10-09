В ДК Добрынина в Ярославле устранили 49 нарушений пожарной безопасности

Два оставшихся замечания касаются концертного зала и подвала. Подвальные помещения решили полностью вывести из эксплуатации, а для доработки зала необходимо разработать проектную документацию. Мэрия готовит документы для обращения в суд с просьбой разрешить использование здания без концертного зала, чтобы творческие коллективы и секции смогли вернуться к занятиям.