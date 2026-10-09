В ДК Добрынина в Ярославле устранили 49 нарушений пожарной безопасности
09.10.2026, 10:19
В Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле устранили 49 из 51 ранее выявленного нарушения пожарной безопасности. После повторной проверки мэрия намерена добиваться разрешения на возобновление работы творческих коллективов без использования концертного зала. Об этом сообщили в мэрии города.
За последний год во дворце установили новую пожарную сигнализацию, смонтировали аварийное освещение, установили противопожарные двери, отремонтировали дымовые люки и специальные занавесы сцены. Во время проверки испытали противопожарный занавес.
Два оставшихся замечания касаются концертного зала и подвала. Подвальные помещения решили полностью вывести из эксплуатации, а для доработки зала необходимо разработать проектную документацию. Мэрия готовит документы для обращения в суд с просьбой разрешить использование здания без концертного зала, чтобы творческие коллективы и секции смогли вернуться к занятиям.
ДК имени Добрынина приостановил работу 17 ноября 2025 года по определению Ленинского районного суда в рамках иска прокуратуры. Причиной стали нарушения пожарной безопасности, в том числе проблемы с работоспособностью сигнализации, смонтированной по муниципальному контракту в 2022 году. Подрядчик не устранил замечания, а экспертиза выявила нарушения при выполнении работ.
В декабре 2025 года суд разрешил возобновить занятия кружков и творческих коллективов, запретив мероприятия в большом и малом концертных залах. Однако в феврале 2026 года Ярославский областной суд отменил это решение по жалобе прокуратуры и восстановил полный запрет на деятельность дворца до устранения нарушений.