На всякий пожарный

В Ярославле временно приостановил работу Дворец культуры им. Добрынина из-за нарушений требований пожарной безопасности. Решение было принято судом в качестве обеспечительной меры и незамедлительно исполнено приставами. ДК начал отменять свои мероприятия, а сторонние организаторы переносить их на другие площадки. Возобновить работу учреждение рассчитывает не раньше лета 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, ДК имени Добрынина

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ярославль, ДК имени Добрынина

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

17 ноября Дворец культуры им. А. М. Добрынина временно приостановил свою деятельность на основании определения Ленинского районного суда Ярославля. Директор учреждения Игорь Дербин сообщил «Ъ-Ярославль», что принятое судом решение стало результатом выявленных прокуратурой нарушений норм противопожарной безопасности.

О проблемах с пожарной сигнализацией в ДК стало известно еще в 2021 году. В 2022 году между ДК и победителем торгов ООО «Титан-системы охраны» был заключен контракт на монтаж новой системы. Подрядчик снизил цену с 25 до 9 млн руб. Выполненные работы не устроили заказчика, он потребовал устранить недоделки. Этого сделано не было, и договор был расторгнут. Подрядчик обжаловал расторжение в арбитражном суде, но проиграл дело. Окончательное решение было вынесено спустя три года — летом 2025 года.

«Работа выполнена с значительными нарушениями требований норм пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации система может не выполнить возложенных на нее функций и возникнет риск угрозы человеческой жизни»,— указывалось в решении Арбитражного суда Ярославской области.

По словам господина Дербина, во время судебного процесса ДК не мог демонтировать сигнализацию и начать делать новую. Уже осенью 2025 года прокурор Ленинского района направил иск в суд с требованием приостановить деятельность Дворца культуры до устранения нарушений. Но еще до рассмотрения иска суд вынес определение, запрещающее работу в качестве обеспечительной меры. 14 ноября приставы получили исполнительный лист и вручили его директору учреждения.

«Судебный акт предписывает МАУ "Дворец культуры имени А.М. Добрынина" временно приостановить деятельность. Данная мера является обеспечительной и действует до момента полного устранения нарушений норм противопожарной безопасности в учреждении»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ФССП.

15 ноября ДК им. Добрынина в своих соцсетях сообщил о приостановке деятельности с 17 ноября. В учреждении рассказали, что все занятия творческих коллективов временно прекращены, как и продажа билетов на мероприятия, в которых организатором является ДК. В числе этих мероприятий оказались новогодние елки и фестиваль казачьей культуры «Казачий лад и жизненный уклад».

При этом ДК также является площадкой для проведения концертов и спектаклей сторонних организаторов. Так, в текущем месяце запланированы спектакли «Чайковский и Надежда LIVE» с Кириллом Гребенщиковым, «Слишком женатый таксист» с Мирославой Карпович, «Мужчина моей мечты» с Андреем Носковым и балет «Лебединое озеро». Среди ближайших — комедия «Незамужняя женщина» с Раисой Рязановой 18 ноября. На официальном сайте уже появилась информация о переносе этого спектакля на другую площадку — во Дворец молодежи. Руководство ДК просит своих зрителей внимательно отслеживать информацию на сайте и в соцсетях учреждения по вопросу возможных отмен и переносов.

«Мы активно работаем над урегулированием ситуации и понимаем, насколько она важна для наших посетителей»,— написал Дворец культуры в своих соцсетях.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» руководитель Дворца культуры, проектно-сметная документация на установку пожарной сигнализации готова, работы оценивают в 35 млн руб. В январе планируют провести торги по поиску подрядчика, а сами работы хотят закончить к лету 2026 года. Работу кружков и творческих коллективов намерены перенести на другие муниципальные площадки.

МАУ ДК им. А.М.Добрынина зарегистрировано в Ярославле в 2001 году. Учредитель — управлении культуры мэрии города Ярославля. Здание расположено в центральной части Ярославля на проспекте Ленина. Организацией с 2013 года руководит Игорь Дербин. Во Дворце культуры работают 152 сотрудника, в кружках и коллективах занимаются около 2 тыс. человек.

Алла Чижова