Саратовская налоговая инициировала банкротство ООО «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука

Ранее судебные инстанции отклонили несколько аналогичных исков. Так, 18 мая заявление ООО «Р.О.С.Мет» было оставлено без рассмотрения после полного погашения задолженности в размере около 7 млн руб. В марте суд также отказал в рассмотрении требований ООО «Центр инженерного сопровождения компаний» из-за их отзыва.