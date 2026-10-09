Саратовская налоговая инициировала банкротство ООО «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука
09.10.2026, 10:20
Межрайонная ИФНС № 20 по Саратовской области инициировала процедуру вступления в дело о несостоятельности ООО «ВБ Девелопмент», принадлежащего бизнесмену Владиславу Бакальчуку. Соответствующее ходатайство подано в Арбитражный суд Московской области, сообщает РАПСИ.
Ранее судебные инстанции отклонили несколько аналогичных исков. Так, 18 мая заявление ООО «Р.О.С.Мет» было оставлено без рассмотрения после полного погашения задолженности в размере около 7 млн руб. В марте суд также отказал в рассмотрении требований ООО «Центр инженерного сопровождения компаний» из-за их отзыва.
В производстве арбитража остаются заявления о признании должника банкротом от ряда кредиторов. Среди них — ООО ЧОП «Альфа-УСБ», ООО «Стройинвест», ООО «Аверс Бау», ООО «Проектно-изыскательская компания Главгеопроект», ООО «Сфера-2000» и ООО «Управление Механизации-2».
В декабре 2025 года Арбитражный суд Московского округа прекратил производство по кассационной жалобе Владислава Бакальчука. Предприниматель оспаривал отказ управления Роспотребнадзора в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «РВБ». Производство было закрыто после подачи заявителем ходатайства об отказе от жалобы.