За девять месяцев акцизы принесли бюджету Татарстана 35,7 млрд рублей
09.10.2026, 10:06
За январь–сентябрь этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 35,7 млрд руб. акцизов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
Основная часть поступлений (16 млрд руб.) пришлась на нефтепродукты, еще 13 млрд руб. — на пиво. Акцизы на алкоголь составили 2,7 млрд руб., 3,8 млрд руб. поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, а 200 млн руб. — от акцизов на газ, используемый для производства аммиака.
Средства, полученные от акцизов на нефтепродукты, направят на финансирование дорожной деятельности.