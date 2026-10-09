За девять месяцев акцизы принесли бюджету Татарстана 35,7 млрд рублей

Основная часть поступлений (16 млрд руб.) пришлась на нефтепродукты, еще 13 млрд руб. — на пиво. Акцизы на алкоголь составили 2,7 млрд руб., 3,8 млрд руб. поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, а 200 млн руб. — от акцизов на газ, используемый для производства аммиака.