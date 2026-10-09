В Ярославле повторно выставили на продажу помещения в Вознесенских казармах
09.10.2026, 10:00
Мэрия Ярославля повторно выставила на торги 100% акций АО «Вознесенский-1», которому принадлежат нежилые помещения в бывших Вознесенских казармах. Начальная цена пакета составляет 120,143 млн руб. Следующий аукцион назначен на 23 ноября.
Согласно извещению в ГИС «Торги», на продажу выставлены 16 832 акции общества. Заявки принимаются с 7 октября по 18 ноября. Начальная цена не изменилась по сравнению с предыдущими торгами.
АО «Вознесенский-1» владеет помещениями общей площадью 1,1 тыс. кв. м на первом этаже здания на улице Свободы, 46, со стороны улицы Победы. Общество было зарегистрировано 27 мая 2026 года после реорганизации АО «Вознесенский».
Ранее, в августе, аукцион по продаже акций не состоялся из-за отсутствия желающих участвовать в торгах. Тогда пакет также выставляли за 120 млн руб. Решение о приватизации приняли в июне: в муниципалитете рассчитывали, что продажа принесет городскому бюджету 100–120 млн руб. В феврале руководство АО «Вознесенский» сообщало о планах выделить помещения в отдельное юрлицо для последующей продажи.