Главные роли Евгения Евстигнеева
К 100-летию со дня рождения актера
09.10.2026, 11:22
9 октября исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Его актерскому дарованию были подвластны любые образы. Он мог сыграть растерянного провинциального актера и уверенного криминального авторитета, влиятельного придворного или человека, который с невозмутимым видом рассказывает посетителю музея совершенно абсурдные истории. «Коммерсантъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают многоплановые роли актера.