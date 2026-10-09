Главные роли Евгения Евстигнеева

Роли пожилых друзей, решивших доказать, что их рано списывать со счетов, в фильме «Старики-разбойники» Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский писали специально для Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева. При этом самому Евстигнееву на момент создания фильма было около 45 лет. На съемках Никулин однажды разыграл партнера, сказав, что им предстоит прыгать с парашютом. Евстигнеев отправился просить дублера, а Рязанов долго не мог понять, о каком прыжке идет речь