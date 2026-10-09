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Главные роли Евгения Евстигнеева

К 100-летию со дня рождения актера

09.10.2026, 11:22
9 октября исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Его актерскому дарованию были подвластны любые образы. Он мог сыграть растерянного провинциального актера и уверенного криминального авторитета, влиятельного придворного или человека, который с невозмутимым видом рассказывает посетителю музея совершенно абсурдные истории. «Коммерсантъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают многоплановые роли актера.
До роли товарища Дынина в комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Евстигнеев был более известен как театральный актер — он играл в культовом театре «Современник». Климов видел его в спектаклях и на репетициях и решил, что именно Евгений Александрович должен сыграть начальника пионерлагеря Дынина. Худсовет настаивал на кандидатуре Михаила Пуговкина, однако режиссер не изменил свой выбор. На площадке Евстигнеев быстро нашел общий язык с детьми и даже научил их играть в карты
1/101/10

До роли товарища Дынина в комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Евстигнеев был более известен как театральный актер — он играл в культовом театре «Современник». Климов видел его в спектаклях и на репетициях и решил, что именно Евгений Александрович должен сыграть начальника пионерлагеря Дынина. Худсовет настаивал на кандидатуре Михаила Пуговкина, однако режиссер не изменил свой выбор. На площадке Евстигнеев быстро нашел общий язык с детьми и даже научил их играть в карты

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Первым фильмом в сотрудничестве Эльдара Рязанова и Евгения Евстигнеева была картина «Берегись автомобиля». На съемочной площадке режиссер понял, каким ярким дарованием обладает актер, и первым пригласил его в свою следующую картину «Зигзаг удачи» на роль директора автобазы Калачева. Партнершей Евстигнеева стала Валентина Талызина. По ее воспоминаниям, перед встречей с известным актером она волновалась, но во время работы они подружились
2/102/10

Первым фильмом в сотрудничестве Эльдара Рязанова и Евгения Евстигнеева была картина «Берегись автомобиля». На съемочной площадке режиссер понял, каким ярким дарованием обладает актер, и первым пригласил его в свою следующую картину «Зигзаг удачи» на роль директора автобазы Калачева. Партнершей Евстигнеева стала Валентина Талызина. По ее воспоминаниям, перед встречей с известным актером она волновалась, но во время работы они подружились

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

На роль Парамона Корзухина в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Бег» — экранизации произведений Михаила Булгакова — Евстигнеева утвердили без проб. По воспоминаниям Владимира Наумова, Евстигнеев особенно свободно чувствовал себя в импровизации. Михаил Ульянов, партнер Евстигнеева по площадке, также писал, что некоторые запоминающиеся моменты возникали прямо во время съемки
3/103/10

На роль Парамона Корзухина в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Бег» — экранизации произведений Михаила Булгакова — Евстигнеева утвердили без проб. По воспоминаниям Владимира Наумова, Евстигнеев особенно свободно чувствовал себя в импровизации. Михаил Ульянов, партнер Евстигнеева по площадке, также писал, что некоторые запоминающиеся моменты возникали прямо во время съемки

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Роли пожилых друзей, решивших доказать, что их рано списывать со счетов, в фильме «Старики-разбойники» Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский писали специально для Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева. При этом самому Евстигнееву на момент создания фильма было около 45 лет. На съемках Никулин однажды разыграл партнера, сказав, что им предстоит прыгать с парашютом. Евстигнеев отправился просить дублера, а Рязанов долго не мог понять, о каком прыжке идет речь
4/104/10

Роли пожилых друзей, решивших доказать, что их рано списывать со счетов, в фильме «Старики-разбойники» Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский писали специально для Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева. При этом самому Евстигнееву на момент создания фильма было около 45 лет. На съемках Никулин однажды разыграл партнера, сказав, что им предстоит прыгать с парашютом. Евстигнеев отправился просить дублера, а Рязанов долго не мог понять, о каком прыжке идет речь

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В совместной советско-итальянской комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» Евстигнеев сыграл хромого участника поисков сокровищ. По воспоминаниям режиссера, итальянские партнеры не могли подобрать актера на эту роль, и Рязанов, воспользовавшись случаем, предложил взять Евстигнеева, с которым уже работал в нескольких фильмах. Так среди персонажей, приехавших за кладом из Италии, появился советский артист
5/105/10

В совместной советско-итальянской комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» Евстигнеев сыграл хромого участника поисков сокровищ. По воспоминаниям режиссера, итальянские партнеры не могли подобрать актера на эту роль, и Рязанов, воспользовавшись случаем, предложил взять Евстигнеева, с которым уже работал в нескольких фильмах. Так среди персонажей, приехавших за кладом из Италии, появился советский артист

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В масштабной картине Александра Алова и Владимира Наумова «Легенда о Тиле», созданной по мотивам романа Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле», Евстигнеев сыграл небольшую роль священника. Это был уже третий фильм в сотрудничестве актера и режиссеров. До этого Евстигнеев снимался у них в роли Пралинского в картине «Скверный анекдот», сыграл Корзухина в фильме «Бег» и согласился даже на эпизодическую роль
6/106/10

В масштабной картине Александра Алова и Владимира Наумова «Легенда о Тиле», созданной по мотивам романа Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле», Евстигнеев сыграл небольшую роль священника. Это был уже третий фильм в сотрудничестве актера и режиссеров. До этого Евстигнеев снимался у них в роли Пралинского в картине «Скверный анекдот», сыграл Корзухина в фильме «Бег» и согласился даже на эпизодическую роль

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В драме Александра Зархи «Повесть о неизвестном актере» Евстигнеев сыграл Павла Горяева — любимца публики провинциального театра. Вся его жизнь связана со сценой, поэтому известие о том, что предназначавшуюся ему роль отдали более молодому артисту, становится для героя тяжелым ударом. В этой картине Евстигнееву досталась история, близкая самой актерской профессии: о возрасте, самолюбии и страхе оказаться ненужным
7/107/10

В драме Александра Зархи «Повесть о неизвестном актере» Евстигнеев сыграл Павла Горяева — любимца публики провинциального театра. Вся его жизнь связана со сценой, поэтому известие о том, что предназначавшуюся ему роль отдали более молодому артисту, становится для героя тяжелым ударом. В этой картине Евстигнееву досталась история, близкая самой актерской профессии: о возрасте, самолюбии и страхе оказаться ненужным

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В картине «Мы из джаза» Карена Шахназарова актер исполнил небольшую роль криминального авторитета, увлекающегося джазом. Евстигнеев на самом деле очень любил этот музыкальный жанр. В молодости, работая слесарем на заводе, он в свободное время играл в ансамбле. На съемках Евгений Александрович так увлекся, что стал импровизированно наигрывать мелодию вилками во время разговора с главным героем Костей в исполнении Игоря Скляра
8/108/10

В картине «Мы из джаза» Карена Шахназарова актер исполнил небольшую роль криминального авторитета, увлекающегося джазом. Евстигнеев на самом деле очень любил этот музыкальный жанр. В молодости, работая слесарем на заводе, он в свободное время играл в ансамбле. На съемках Евгений Александрович так увлекся, что стал импровизированно наигрывать мелодию вилками во время разговора с главным героем Костей в исполнении Игоря Скляра

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме «Город Зеро» — третьей картине в сотрудничестве Карена Шахназарова и Евгения Евстигнеева — актер сыграл роль смотрителя краеведческого музея. Поначалу эта роль предназначалась Иннокентию Смоктуновскому, но он не смог участвовать в фильме из-за занятости — и персонажа сыграл Евстигнеев. Идею той самой музейной сцены режиссеру подсказал необычный краеведческий музей, который он однажды увидел в провинции
9/109/10

В фильме «Город Зеро» — третьей картине в сотрудничестве Карена Шахназарова и Евгения Евстигнеева — актер сыграл роль смотрителя краеведческого музея. Поначалу эта роль предназначалась Иннокентию Смоктуновскому, но он не смог участвовать в фильме из-за занятости — и персонажа сыграл Евстигнеев. Идею той самой музейной сцены режиссеру подсказал необычный краеведческий музей, который он однажды увидел в провинции

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В приключенческом фильме Светланы Дружининой Евстигнеев предстал в образе влиятельного государственного деятеля Алексея Бестужева. Он вернулся к роли и в продолжениях — лентах «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3». Третья часть картины стала одной из последних работ актера в кино
10/1010/10

В приключенческом фильме Светланы Дружининой Евстигнеев предстал в образе влиятельного государственного деятеля Алексея Бестужева. Он вернулся к роли и в продолжениях — лентах «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3». Третья часть картины стала одной из последних работ актера в кино

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»