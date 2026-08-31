В Ярославле не состоялся аукцион по продаже части Вознесенских казарм

В Ярославле аукцион по продаже 100% акций АО «Вознесенский-1» признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих участвовать в торгах. Протокол размещен на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

16,8 тыс. акций, находящихся в муниципальной собственности, выставили на продажу за 120 млн руб. В имущество АО «Вознесенский-1» входят нежилые помещения, расположенные в бывших Вознесенских казармах на первом этаже со стороны улицы Победы. Общая площадь помещений — 1100 кв. м.

Это была первая попытка властей реализовать акции. Ранее гендиректор АО «Вознесенский» Егор Поспелов предполагал, что желающих приобрести пакет акций будет много, так как коммерчески это выгодные помещения.

В 2025 году из АО «Вознесенский» (100% акций находятся в муниципальной собственности) решили выделить новое юрлицо — АО «Вознесенский-1» (зарегистрировано 27 мая 2026 года) с целью дальнейшей продажи.

Алла Чижова