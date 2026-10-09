Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 18,2% за девять месяцев
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 1,501 трлн рублей за девять месяцев
09.10.2026, 11:24
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам девяти месяцев 2026 года составила 1,501 трлн руб. Это на 18,2% выше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности. Чистая прибыль за сентябрь выросла на 12,1% — до 168,5 млрд руб.
Рентабельность капитала банка с начала года достигла 23,03%, за прошлый месяц — 23,4%. Чистые процентные доходы «Сбера» за девять месяцев увеличились на 24,1% — до 2,768 трлн руб., в сентябре — на 19,4%, до 327,3 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы банка с начала года, напротив, сократились на 0,8% — до 534,6 млрд руб., в сентябре — на 7,2%, до 58,7 млрд руб. Операционные расходы за девять месяцев выросли на 14,6% — до 915,2 млрд руб., в сентябре — на 12,4%, до 108,4 млрд руб.
Средства физлиц в Сбербанке с начала года увеличились на 4,6% — до 34,7 трлн руб., рост показателя за месяц составил 0,7%. Средства юрлиц за январь-сентябрь выросли на 13,4%, до 14,2 трлн руб., в сентябре показатель снизился на 1,2%.