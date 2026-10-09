Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 18,2% за девять месяцев

Чистые комиссионные доходы банка с начала года, напротив, сократились на 0,8% — до 534,6 млрд руб., в сентябре — на 7,2%, до 58,7 млрд руб. Операционные расходы за девять месяцев выросли на 14,6% — до 915,2 млрд руб., в сентябре — на 12,4%, до 108,4 млрд руб.