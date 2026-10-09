Утром 9 октября в Сочи работают 47 АЗС

В Сочи по состоянию на 9 октября работают 47 автозаправочных станций. По данным топливных операторов на 09:30, бензин АИ-95 доступен на 32 АЗС, АИ-92 — на 31, АИ-100 — на восьми. Дизельное топливо отпускают на 35 станциях, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 11.