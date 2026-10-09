Утром 9 октября в Сочи работают 47 АЗС
09.10.2026, 09:53
В Сочи по состоянию на 9 октября работают 47 автозаправочных станций. По данным топливных операторов на 09:30, бензин АИ-95 доступен на 32 АЗС, АИ-92 — на 31, АИ-100 — на восьми. Дизельное топливо отпускают на 35 станциях, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 11.
Актуальные сведения о наличии топлива автомобилисты могут получить на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также в сервисе «Яндекс Заправки».
Власти уточняют, что данные отражают ситуацию на утро 9 октября. Информация о наличии отдельных видов топлива может меняться в течение дня.