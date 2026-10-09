В Сочи прозвучит сирена

Запуск сирен и громкоговорителей запланирован на 10:40 мск. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав его, жителям и гостям Сочи необходимо включить телевизор на любом из 10 общероссийских общедоступных каналов первого мультиплекса или радио на частоте «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Перехват теле- и радиотрансляции произойдет в 10:43.