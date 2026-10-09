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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи прозвучит сирена

09.10.2026, 09:52
Сегодня, 9 октября, во всех районах города пройдет проверка готовности систем оповещения населения. Специалисты включат технические средства оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Запуск сирен и громкоговорителей запланирован на 10:40 мск. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав его, жителям и гостям Сочи необходимо включить телевизор на любом из 10 общероссийских общедоступных каналов первого мультиплекса или радио на частоте «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Перехват теле- и радиотрансляции произойдет в 10:43.

Алина Зорина