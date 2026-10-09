Минэкономразвития ожидает рост промышленности Башкирии на 3,7% по итогам года
09.10.2026, 09:50
Физические объемы промышленного производства в Башкирии в этом году должны на 3,7% превысить показатели прошлого года. Такой прогноз на заседании регионального правительства представила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Наркас Хайруллина.
В среднесрочной перспективе объемы промышленности в регионе должны расти в диапазоне от 2,5% до 4,4% в год, при этом обрабатывающий сектор должен ежегодно расти до 5%.
Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам января — августа объемы промышленного производства в Башкирии выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 2025 года выпуск промышленности в натуральном выражении в республике сократился на 2,8% к показателям 2024 года. Минэкономразвития закладывало рост на 1,5%. В этом году, прогнозировало министерство, промышленность должна увеличиться на 3,5% — 5%.