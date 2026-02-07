Башкирия впервые за пять лет закончила год с уменьшением объемов промпроиводства

По итогам 2025 года объемы промышленного производства в Башкирии составили 97,2% от показателей позапрошлого года, следует из сборника «Социально-экономического положение России», подготовленного Росстатом.

В среднем по России промышленность увеличила выпуск на 1,3%, по Приволжскому федеральному округу — на 2%. Кроме Башкирии, в ПФО объемы промпроизводства сократились в Марий Эл, Пермском крае, Оренбургской и Самарской области.

В Башкирии наблюдается спад во всех отраслях. В добыче полезных ископаемых объемы уменьшились на 0,8%, в обрабатывающем секторе — на 2,8%, в энергетике — на 4,5%, в ЖКХ и обращении с отходами — на 13,1%.

В прогноз социально-экономического развития Башкирии на 2026-2028 годы, которое одобрило правительство республики, закладывался рост объемов промпроизводства по итогам прошлого года на 1,5%. «С учетом планируемой загрузки предприятий до конца текущего года, а также активизации мер промышленной политики с акцентом на развитие обрабатывающих производств к концу 2025 года индекс промышленного производства оценивается на уровне 101,5%»,— говорится в документе.

Нынешние показатели свидетельствуют о крупнейшем годовом спаде промпроизводства в республике за последние шесть лет. 2024 год регион закончил с ростом объемов промпроизводства на 5,4%, 2023-й — на 6,5%, 2022-й — на 2,7%, 2021-й — на 7,5%. В 2020 году объемы уменьшились на 2%.

Идэль Гумеров