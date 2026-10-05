Отгрузка промышленности Башкирии сократилась на 1,4%

С января по август промышленностью Башкирии отгружено продукции на 1,72 трлн руб., сообщает Башстат. Эти показатели оказались на 1,4% ниже, чем за такой же период 2025 года.

В обрабатывающем секторе отгрузка к концу лета составила 1,31 трлн руб. (на 0,8% больше, чем годом ранее). Главная отрасль промышленности республики — производство кокса и нефтепродуктов — увеличила отгрузку на 10,6%, до 513,9 млрд руб. В химической промышленности наблюдается отставание на 2,1%: отгрузка по итогам августа достигла 191,6 млрд руб. Отгрузка продукции пищевой промышленности сократилась на 7,7%, до 113,3 млрд руб.

На 17,6% сократилась отгрузка по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и оборудования»: до 66,8 млрд руб. Отгрузка в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (включает, в основном, производство строительных материалов) составила 54,7 млрд руб., что на 14,5% ниже показателя за январь — август 2025 года. В машиностроении отгрузка уменьшилась на 18,4%, до 46,8 млрд руб.

Фармацевтическое производство увеличило отгрузку на 15%, до 46,9 млрд руб. Рост в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 4,4%, до 42,7 млрд руб.

В добывающем секторе отгрузка в денежном выражении по итогам января — августа составила 241,2 млрд руб. (отставание — 15,4%). За месяц отставание увеличилось на 1,6 процентного пункта. Отгрузка в энергетическом секторе за год увеличилась на 10,4%, до 148,9 млрд руб. В коммунальном секторе — на 9,8%, до 22,7 млрд руб.

По итогам января — июля отгрузка составляла около 1,53 трлн руб., что на 0,1% превышало результаты семи месяцев прошлого года. В обрабатывающем секторе объемы превышали прошлогодние на 1,8%, в энергетике — на 11,5%, в коммунальном секторе — на 8,1%.

Физические объемы производства за январь — август, по данным Башстата, превышают прошлогодние на 6,6%. По сравнению с июлем выпуск уменьшился на 17,6% (данные Росстата), а по сравнению с августом прошлого года — на 6%.

Идэль Гумеров