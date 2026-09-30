Минобороны России отчиталось об ударе по судну с грузом для ВСУ в Черном море
Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Судно перевозило военные грузы для вооруженных сил Украины, указано в сообщении ведомства.
В ночь на 30 сентября российские военнослужащие ударили по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве, а также по электроподстанции, гидроэлектростанции и тепловой электростанции в Киевской области, сообщало российское Минобороны.
Для коммерческого судоходства риск в Черном море выражается не только в угрозе отдельному судну, но и в сокращении доступных маршрутов. В июле 2026 года Maersk приостановила рейсы в порт «Черноморск» из-за продолжающихся обстрелов; на этого оператора приходилось около четверти рынка контейнерных перевозок Украины.
По данным российского военного ведомства, удары по украинским портам и судам в Черном море продолжались с середины июля 2026 года. В августе ведомство также сообщало, что патрульный катер сопровождал сухогрузы с вооружением в украинские порты, что указывает на использование части гражданского судоходства в перевозках, связанных с военными поставками.