Минобороны России отчиталось об ударе по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для коммерческого судоходства риск в Черном море выражается не только в угрозе отдельному судну, но и в сокращении доступных маршрутов. В июле 2026 года Maersk приостановила рейсы в порт «Черноморск» из-за продолжающихся обстрелов; на этого оператора приходилось около четверти рынка контейнерных перевозок Украины.

По данным российского военного ведомства, удары по украинским портам и судам в Черном море продолжались с середины июля 2026 года. В августе ведомство также сообщало, что патрульный катер сопровождал сухогрузы с вооружением в украинские порты, что указывает на использование части гражданского судоходства в перевозках, связанных с военными поставками.