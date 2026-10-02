Песков объяснил действия российских вооруженных сил в Черном море
Песков: России важно пресечь военные поставки для ВСУ по Черному морю
Россия в Черном море отвечает на удары, которые наносит Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москве важно полностью пресечь поставки ВСУ боеприпасов и топлива.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Песков заверил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, но «по Черному морю ситуация особенная». «Украина должна заплатить свою цену за это, она платит уже и будет продолжать платить»,— сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь также заявил об отсутствии конкретики по инициативе Турции и ООН, связанной с прекращением огня в Черном море. Киев не демонстрирует «склонности к каким-то комплексным договоренностям», утверждает Дмитрий Песков.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по судам в Черном море. Целями, согласно сводкам, становятся суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. Накануне Bloomberg сообщило, что Турция и ООН инициировали начало новых переговоров между Россией и Украиной по обсуждению перемирия в Черном море. Инициаторы переговоров хотят активизировать усилия по защите поставок зерна в условиях резкого роста мировых цен на продовольствие.
Инициативы по прекращению огня в Черном море, подобные обсуждаемой Турцией и ООН, ранее включали предложения по обеспечению безопасности судоходства и экспорта продовольствия. Так, в сентябре 2026 года Турция предлагала прекратить удары по судам для восстановления поставок зерна. В марте 2025 года США заявляли о договоренности с Россией и Украиной по обеспечению безопасности судоходства и содействию доступу России к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений.
Однако вопросы, связанные с военной активностью, также являются частью таких обсуждений. В марте 2025 года Киев заявлял, что выход российских военных судов за пределы восточной части Черного моря будет рассматриваться как угроза национальной безопасности, оставляя за собой право на самооборону. Ранее, в 2022 году, Россия и Украина при участии Турции и ООН уже заключали зерновую сделку, которая предусматривала безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Таким образом, предыдущие переговоры затрагивали как безопасность судоходства и экспорт продовольствия, так и контроль за военной активностью.