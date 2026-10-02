Песков объяснил действия российских вооруженных сил в Черном море

Россия в Черном море отвечает на удары, которые наносит Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москве важно полностью пресечь поставки ВСУ боеприпасов и топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков заверил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, но «по Черному морю ситуация особенная». «Украина должна заплатить свою цену за это, она платит уже и будет продолжать платить»,— сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь также заявил об отсутствии конкретики по инициативе Турции и ООН, связанной с прекращением огня в Черном море. Киев не демонстрирует «склонности к каким-то комплексным договоренностям», утверждает Дмитрий Песков.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по судам в Черном море. Целями, согласно сводкам, становятся суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. Накануне Bloomberg сообщило, что Турция и ООН инициировали начало новых переговоров между Россией и Украиной по обсуждению перемирия в Черном море. Инициаторы переговоров хотят активизировать усилия по защите поставок зерна в условиях резкого роста мировых цен на продовольствие.