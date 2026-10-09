Утром 9 октября в Краснодаре работают 83 АЗС

В Краснодаре по состоянию на утро 9 октября работают 83 автозаправочные станции, однако наличие отдельных видов топлива сохраняется не на всех объектах. Еще 23 АЗС временно не отпускают топливо, девять закрыты на ремонт или ребрендинг. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города, предупредив, что в течение дня ситуация может меняться.