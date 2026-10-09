Утром 9 октября в Краснодаре работают 83 АЗС
09.10.2026, 09:25
В Краснодаре по состоянию на утро 9 октября работают 83 автозаправочные станции, однако наличие отдельных видов топлива сохраняется не на всех объектах. Еще 23 АЗС временно не отпускают топливо, девять закрыты на ремонт или ребрендинг. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города, предупредив, что в течение дня ситуация может меняться.
Бензин АИ-92 доступен на 52 работающих заправках, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на десяти. Дизельное топливо отпускают на 82 АЗС из 83.
Заправки продолжают работу в сетях «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Татнефть», Teboil, «Уфимнефть» и других операторов. Среди улиц, где расположены работающие АЗС,— Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Московская, Российская, Красных Партизан и Западный обход. Заправочные станции также действуют на трассе Краснодар—Кропоткин, в районе хутора Ленина и поселка Индустриального.
На ряде АЗС собственники ввели ограничения на отпуск топлива: заправка осуществляется только непосредственно в баки автомобилей.
Власти отмечают, что опубликованные данные отражают ситуацию на утро 9 октября и могут измениться в течение дня.