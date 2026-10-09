В Ставрополе прорабатывают строительство объездной дороги через три заказника

В Ставрополе решают вопрос о строительстве новой объездной дороги от улицы 45 Параллель до улицы Батайской в селе Верхнерусском. Трасса должна пройти через три заказника и лесной массив, находящиеся в ведении города, края и федеральных структур. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко во время прямого эфира с жителями.