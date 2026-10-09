В Ставрополе прорабатывают строительство объездной дороги через три заказника
09.10.2026, 08:59
В Ставрополе решают вопрос о строительстве новой объездной дороги от улицы 45 Параллель до улицы Батайской в селе Верхнерусском. Трасса должна пройти через три заказника и лесной массив, находящиеся в ведении города, края и федеральных структур. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко во время прямого эфира с жителями.
По словам мэра, реализация проекта может стать одним из основных решений проблемы автомобильных заторов в городе. Сейчас прорабатывается возможность прохождения трассы с учетом природоохранных ограничений.
Еще один способ снизить нагрузку на уличную сеть — расширение дорог во время ремонта. В частности, дополнительные полосы появились на улицах Пушкина и 8 Марта.
Власти также намерены продолжить внедрение интеллектуальной транспортной системы, в том числе светофоров с автоматическим регулированием. По словам господина Ульянченко, анализ работы системы показывает, что в часы пик она повышает пропускную способность дорог на 20%.