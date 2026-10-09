В Миассе в ДТП погиб человек

По предварительным данным, ранним утром 9 октября 18-летний водитель Lada Granta двигался к проспекту Октября. При выезде со второстепенной дороги направо он оказался на встречной полосе в запрещенном месте. Автомобиль столкнулся с машиной Haval M6 под управлением 73-летнего горожанина. В результате ДТП молодой водитель погиб на месте, его 17-летнего пассажира госпитализировали. Местный житель, сидевший за рулем иномарки, тоже получил травмы. Установлено, что погибший получил права в июле. Он вместе с пассажиром не был пристегнут.