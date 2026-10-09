Linx намерена расширить сеть дата-центров в регионах России
Обновлено09.10.2026, 08:53
Дочерняя компания «ЭР-Телеком Холдинга», оператор центра обработки данных (ЦОД) и облаков Linx, подала заявки на включение в реестр ЦОДов и подтвердила планы строительства площадки в Москве, а также активизации региональной стратегии развития, в том числе на Урале. Об этом заявил гендиректор Linx Михаил Ветров в ходе ежегодного ИТ-форума «Цифровые решения» в Москве.
По словам господина Ветрова, Linx владеет крупным земельным участком в Москве и готова реализовывать проект в различных сценариях — от подключения к сетям до строительства собственной газовой генерации и гибридных моделей. На площадке планируется использовать высокомаржинальные облачные сервисы, отдача от которых кратно превышает классический colocation.
Господин Ветров отметил, что Linx уделяет особе внимание развитию сети дата-центров в регионах. «Мы, как представитель крупнейших игроков рынка, должны в регионах этот рынок создать с нуля. И очевидно, мы это будем делать»,— заявил гендиректор Linx.
На Урале, где наблюдается профицит электроэнергии, уже развивается проект Linx «ЭРмак». Компания также готова обсуждать с энергетиками различные модели подключения, включая использование собственной генерации для нужд ЦОДа с возможностью сдачи излишков в сеть.
Для оптимизации энергозатрат Linx активно внедряет современные системы мониторинга и управления нагрузками (DCIM). «Мы коммерческий оператор, и за киловатт мы платим. Поэтому всегда используем максимально эффективные решения»,— подчеркнул господин Ветров. Вместе с тем руководитель Linx призвал государство и банки вернуться к практике льготного финансирования инфраструктурных проектов, в том числе через «проектную фабрику» ВЭБа. Это позволит ускорить развитие отрасли и поддержать цифровую трансформацию экономики.