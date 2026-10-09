Linx намерена расширить сеть дата-центров в регионах России

Для оптимизации энергозатрат Linx активно внедряет современные системы мониторинга и управления нагрузками (DCIM). «Мы коммерческий оператор, и за киловатт мы платим. Поэтому всегда используем максимально эффективные решения»,— подчеркнул господин Ветров. Вместе с тем руководитель Linx призвал государство и банки вернуться к практике льготного финансирования инфраструктурных проектов, в том числе через «проектную фабрику» ВЭБа. Это позволит ускорить развитие отрасли и поддержать цифровую трансформацию экономики.