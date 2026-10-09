Города на вырост
Как студенческие проекты могут стать основой реальных изменений
09.10.2026, 08:46
На международном форуме 100+ TechnoBuild, который прошел в Екатеринбурге с 29 сентября по 2 октября, представили концепции развития четырех малых городов Свердловской области. Студенты разработали их вместе с муниципалитетами, промышленными компаниями и девелоперами, а одним из критериев оценки стала возможность воплотить предложенные решения на практике. Победителем стала концепция развития Алапаевска.
У небольших городов Северного Урала разные исходные условия, но во многом схожие задачи: удержать молодежь, создать комфортную городскую среду, связать образование с будущей работой и найти новые ресурсы для развития территории. При этом универсального решения для них нет — оно должно учитывать экономику территории, запросы жителей и предприятий и особенности самого места.
Именно по такому принципу строился проект наставничества «Развитие малых городов Северного Урала», организованный Управлением государственной экспертизы Свердловской области. В течение пяти месяцев 16 студентов УрФУ, УрГАХУ и УрГУПС работали с администрациями и градообразующими предприятиями Красноуральска, Краснотурьинска, Североуральска и Алапаевска. Партнерами проекта стали УГМК, РМК, «Полиметалл» и СУБР, в качестве наставников также пригласили специалистов «УГМК-Застройщик», «Брусники», «Форум-Групп» и «Ходжастроя».
Участники выезжали в города, общались с жителями, изучали городскую среду и запросы предприятий, а затем разрабатывали решения с учетом особенностей каждой территории. «Каждая команда не просто предложила идею, а детально проработала ее с учетом особенностей территории, мнения жителей, позиции муниципалитета и градообразующего предприятия, а также экономической и практической реализуемости. В итоге появились четыре разные по содержанию концепции, но объединенные общей задачей — сделать малые города привлекательнее для жизни, работы и развития»,— говорит начальник Управления госэкспертизы Свердловской области Наталья Серёгина.
Одной из особенностей проекта стало участие в работе студенческих команд представителей компаний, заинтересованных в реализации предложенных решений. Директор по развитию группы компаний «Малышева 73» Михаил Губин отмечает, что Госэкспертиза выстроила механизм, при котором у каждой студенческой задачи появился реальный заинтересант.
«Компании-партнеры — УГМК, Русская медная компания, “Полиметалл”, СУБР — сами выбирали территорию, сами обозначали бюджет именно под нее, вместе с муниципалитетами формулировали задачи, исходя из того, что действительно нужно городу и предприятию. Студенческая идея, даже самая красивая, без заинтересованного бизнеса и муниципалитета остается на бумаге. Это и есть тот самый шанс довести проект до реальности с привлечением частного капитала»,— отметил господин Губин.
Красноуральск: инженерно-творческий кластер
Для Красноуральска команда предложила создать инженерно-творческий кластер. В основе концепции — идея о том, что для закрепления специалистов в городе вместе с рабочими местами необходимы современное образование, жилье, инфраструктура для детей и полноценная городская среда.
Ядром кластера должен стать многопрофильный техникум, строительство которого уже запланировано. Вокруг него предлагается создать инженерно-творческий центр с площадками для переобучения и работы, парк с амфитеатром и прудом, сервисный и детский центры, общежития и жилье для специалистов.
Краснотурьинск: связать учебу и карьеру
В Краснотурьинске участники сосредоточились на связи образования, профессиональных возможностей и городской среды. Концепция «ИИ-Север» должна сформировать образовательную экосистему, которая позволит молодым людям выстраивать профессиональную траекторию внутри города.
В проект вошли новые направления подготовки в сфере искусственного интеллекта, цифровая платформа «Север.Вектор», связывающая путь от школы до первого рабочего места, а также обновление образовательной инфраструктуры. Предлагается создать ИИ-лабораторию, новые пространства индустриального колледжа и политехникума, спортивный зал и общежитие. Дополнить систему должен форум «ПРОМСТАРТ», где молодые люди смогут знакомиться с городом и решать реальные задачи предприятий.
Североуральск: двор как часть городской идентичности
Команда Североуральска разработала концепцию «Супердворы». Она предполагает три уровня преобразований: базовую инфраструктуру — парковки, проезды и места накопления отходов; пространства для детей, спорта, отдыха и общения; объединение дворов в единую систему с индивидуальным «кодом» каждого пространства.
Образ дворов авторы предлагают связать с историей Североуральска, его промышленным наследием, людьми и локальными легендами. В благоустройстве могут использоваться характерные для территории материалы и образы — боксит, алюминий, железная дорога.
Пилотным объектом выбран крупнейший двор города рядом с железнодорожным вокзалом. В общую систему предлагается включать и здания, утратившие первоначальную функцию: например, бывший детский сад может стать семейным ремесленным центром.
Алапаевск: история как ресурс развития
Концепция «Сплетение» для Алапаевска стала победителем проекта. Ее авторы предложили использовать историческое наследие как основу для развития туризма и городской среды, а также повышения привлекательности города для молодежи, новых жителей и инвесторов.
В основе концепции — три исторических пласта: наследие дома Романовых, связь Алапаевска с детством Петра Чайковского и промышленное наследие Урала. Проект предусматривает создание гостиничного кластера, тематического парка и концертного зала.
Реализацию предлагается разделить на несколько этапов: сформировать туристический продукт и новый образ города, затем развивать инфраструктуру, проводить точечную реновацию и масштабировать решения. В результате историческое наследие должно стать работающим ресурсом, интересным туристам, жителям и потенциальным инвесторам.
«Я как член экспертного совета оценивал работы по четырем критериям: соответствие исходным условиям, качество решений, реализуемость и эффект. И именно критерий реализуемости здесь перестал быть формальностью»,— пояснил Михаил Губин.
Четыре концепции предлагают разные инструменты развития малых городов — через образование и технологии, городскую среду, инженерные решения и историческое наследие. Общим принципом стала работа от конкретной территории и ее запроса. Предложенные решения могут стать основой для дальнейшей проработки с учетом инвестиционных планов, действующих механизмов развития территорий и стратегических приоритетов региона.