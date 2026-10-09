Города на вырост

Участники выезжали в города, общались с жителями, изучали городскую среду и запросы предприятий, а затем разрабатывали решения с учетом особенностей каждой территории. «Каждая команда не просто предложила идею, а детально проработала ее с учетом особенностей территории, мнения жителей, позиции муниципалитета и градообразующего предприятия, а также экономической и практической реализуемости. В итоге появились четыре разные по содержанию концепции, но объединенные общей задачей — сделать малые города привлекательнее для жизни, работы и развития»,— говорит начальник Управления госэкспертизы Свердловской области Наталья Серёгина.