Челябинские компании отправили больше всего приглашений на работу в сфере продаж

Чаще всего работодатели отправляли приглашения на работу соискателям от 19 до 30 лет — 52,6 тыс. На втором месте оказались кандидаты в возрасте 31–40 лет — 40,3 тыс., на третьем — 41–50 лет с 19,3 тыс. приглашений.