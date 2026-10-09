Челябинские компании отправили больше всего приглашений на работу в сфере продаж
09.10.2026, 08:36
С января по сентябрь 2026 года компании Челябинской области отправили более 1,1 млн приглашений на работу. В разрезе профессиональных сфер наибольшее количество получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов — 458,5 тыс., сообщает hh.ru.
На втором месте — соискатели из направления розничной торговли (211,5 тыс.), далее следуют рабочие (207,2 тыс.), представители сферы транспорта и логистики (187,4 тыс.) и домашний и обслуживающий персонал (153,9 тыс.). Также в топ-10 профессиональных направлений по числу приглашений попали административный персонал (113,4 тыс.), производство, сервисное обслуживание (93,9 тыс.), строительство, недвижимость (80,5 тыс.), туризм, гостиницы, рестораны (49,1 тыс.), финансы, бухгалтерия (37,6 тыс.).
Чаще всего работодатели отправляли приглашения на работу соискателям от 19 до 30 лет — 52,6 тыс. На втором месте оказались кандидаты в возрасте 31–40 лет — 40,3 тыс., на третьем — 41–50 лет с 19,3 тыс. приглашений.