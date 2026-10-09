Рейс U6-144 из Сухума в Москву задержан по техническим причинам
09.10.2026, 08:33
Рейс U6-144 по маршруту Сухум—Москва (Домодедово), запланированный на 7 октября в 17:20, был задержан. Причиной стала техническая неисправность, выявленная во время предполетного осмотра воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».
На рейс зарегистрировались 139 пассажиров. В соответствии с Федеральными авиационными правилами им предоставили горячее питание и размещение в гостинице.
На 9 октября запланировано отправление пассажиров, ожидающих вылета из Сухума с 7 октября. Регулярный рейс Сухум—Москва с вылетом в 17:20 выполнят на воздушном судне большей вместимости. Им смогут воспользоваться 110 пассажиров рейса U6-144 от 7 октября. Еще 29 человек от полета отказались. Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует пассажиров дополнительно.
Ранее в социальных сетях и средствах массовой информации сообщалось, что около 150 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву. Рейс U6-144 задержали из-за технической неисправности самолета.