Рейс U6-144 из Сухума в Москву задержан по техническим причинам

На 9 октября запланировано отправление пассажиров, ожидающих вылета из Сухума с 7 октября. Регулярный рейс Сухум—Москва с вылетом в 17:20 выполнят на воздушном судне большей вместимости. Им смогут воспользоваться 110 пассажиров рейса U6-144 от 7 октября. Еще 29 человек от полета отказались. Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует пассажиров дополнительно.