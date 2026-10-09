Московская компания не смогла оспорить банкротство застройщика с Южного Урала
09.10.2026, 07:45
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Гринфлайт» на признание банкротом гендиректора «Трест Магнитострой» и бывшего руководителя Олега Лакницкого. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заявление о несостоятельности из-за долга в 77,3 млн руб. в Арбитражный суд Челябинской области подал сам Олег Лакницкий. ООО «Гринфлайт», тоже находящееся в процедуре банкротства, решило присоединиться к рассмотрению дела в качестве кредитора. В июне этого года иск гражданина удовлетворили, в отношении имущества должника была введена процедура реализации. Московская организация пыталась оспорить решение суда, однако апелляционная инстанция оставила постановление без изменений.