Московская компания не смогла оспорить банкротство застройщика с Южного Урала

Заявление о несостоятельности из-за долга в 77,3 млн руб. в Арбитражный суд Челябинской области подал сам Олег Лакницкий. ООО «Гринфлайт», тоже находящееся в процедуре банкротства, решило присоединиться к рассмотрению дела в качестве кредитора. В июне этого года иск гражданина удовлетворили, в отношении имущества должника была введена процедура реализации. Московская организация пыталась оспорить решение суда, однако апелляционная инстанция оставила постановление без изменений.