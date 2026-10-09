Аэропорт Сочи приостановил работу на фоне угрозы атаки беспилотников
09.10.2026, 07:22
Утром 9 октября все силы и средства направлены на защиту Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Причиной стала объявленная в городе угроза атаки беспилотников.
На этом фоне в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Службы аэропорта готовы возобновить работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
Тем, кто находится в терминале, рекомендуют уважительно относиться друг к другу: не занимать сиденья вещами и уступать места тем, кому сложнее стоять. В аэровокзале работает бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санузлами установлены фонтанчики с питьевой водой.
Следить за статусом рейса можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также через аудиообъявления.