Аэропорт Сочи приостановил работу на фоне угрозы атаки беспилотников

Тем, кто находится в терминале, рекомендуют уважительно относиться друг к другу: не занимать сиденья вещами и уступать места тем, кому сложнее стоять. В аэровокзале работает бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санузлами установлены фонтанчики с питьевой водой.