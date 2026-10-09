Экс-глава совета директоров Пермского мукомольного завода ликвидирует свой последний бизнес
Обновлено09.10.2026, 07:31
Пермское ООО «Торговый дом “Грэйн агро трэйд”» находится в процессе ликвидации. Соответствующее решение об исключении организации из ЕГРЮЛ было принято 16 сентября налоговой службой. Данные об этом опубликованы в Rusprofile. Компания принадлежит на паритетных началах бывшему председателю совета директоров Пермского мукомольного завода Евгению Вильховецкому и предпринимателю Олегу Анохину из Астраханской области.
ООО «ТД “Грэйн агро трэйд”» было зарегистрировано в 2024 году. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Ранее господин Вильховецкий сообщал «Ъ-Прикамье», что в рамках юрлица бизнесмены будут реализовывать проект по переработке сельхозпродукции и производству круп, муки и макаронных изделий. С 14 сентября в процессе ликвидации находится также пермское ООО «Алина», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий. Евгений Вильховецкий является владельцем 100% долей общества. Согласно данным Rusprofile, больше господин Вильховецкий не является учредителем каких-либо организаций.
В 2006 году Евгений Вильховецкий вместе с предпринимателями Денисом Поливцевым, Владимиром Андреевым и Николаем Колпаковым получили контроль над Пермским мукомольным заводом (ПМЗ), выкупив его у структур, близких к Владимиру Плотникову. Не найдя общего подхода к ведению бизнеса, предприниматели в 2007 году вступили в конфликт, в ходе которого обменялись взаимными финансовыми претензиями. Господин Вильховецкий, контролировавший около 16% акций завода, покинул пост главы совета директоров предприятия в 2009 году.