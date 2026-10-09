Экс-глава совета директоров Пермского мукомольного завода ликвидирует свой последний бизнес

В 2006 году Евгений Вильховецкий вместе с предпринимателями Денисом Поливцевым, Владимиром Андреевым и Николаем Колпаковым получили контроль над Пермским мукомольным заводом (ПМЗ), выкупив его у структур, близких к Владимиру Плотникову. Не найдя общего подхода к ведению бизнеса, предприниматели в 2007 году вступили в конфликт, в ходе которого обменялись взаимными финансовыми претензиями. Господин Вильховецкий, контролировавший около 16% акций завода, покинул пост главы совета директоров предприятия в 2009 году.