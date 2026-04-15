Диего Марадона снова в деле

В Аргентине 14 апреля после годичного перерыва возобновился процесс по делу о причинении смерти легендарному футболисту Диего Марадоне. Всего в деле семь обвиняемых, включая личного врача Марадоны Леопольдо Луке. Обвинение настаивает на том, что медицинская команда футболиста проявила преступную халатность, которая и привела к смерти Марадоны в 2020 году. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы.

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке (в центре)

Фото: Cristina Sille / Reuters Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке (в центре)

В Буэнос-Айресе начался новый процесс по скандальному делу о причинении смерти футболисту Диего Марадоне. Он скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Первый процесс, в ходе которого обвинения в преступной халатности, повлекшей смерть Марадоны, предъявили семи лицам, включая личного врача Марадоны Леопольдо Луке, начался еще в марте 2025 года. Но довести его до конца не удалось. Одна из трех судей, слушавших дело, Джульета Макинтач самовольно санкционировала установку в зале суда видеокамеры, которую проносили на каждое заседание с согласия и при содействии судьи. Сама по себе установка камеры на открытом судебном процессе нарушением, делающим невозможным его продолжение, не является. Но в данном случае камера появилась по просьбе некоего продакшена, предположительно работавшего по заказу BBC, снимавшего фильм о процессе. Родной брат судьи Хуан Макинтач был напрямую связан с означенным продакшеном.

Полиция изъяла отснятые материалы, и после их просмотра эксперты пришли к выводу, что будущий фильм строился вокруг персоны судьи Макинтач. Возникло подозрение, что она могла действовать по указке заказчиков. Корыстный мотив в действиях судьи доказать не удалось, но прокурор Патрисио Феррари, который представлял в суде сторону обвинения, потребовал остановки процесса, несмотря на то что дело, похоже, складывалось в его пользу. В итоге судья Макинтач из процесса вышла, и все пришлось начинать сначала. На подготовку нового суда ушел почти год.

Диего Марадона на протяжении большей части жизни боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. В 2020 году он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга). Провел ее нейрохирург Леопольдо Луке. До этого господин Луке уже много лет не оперировал — с 2016 года его основной работой был медицинский присмотр за Марадоной. Тем не менее операция, как сообщалось, прошла успешно. Марадону через несколько дней выписали и перевезли в арендованный его родней дом в пригороде Буэнос-Айреса, расположенный неподалеку от места проживания двух его старших дочерей. Там он и умер.

Однако аргентинские власти по итогам проведенного расследования пришли к выводу, что смерти легенды можно было избежать, если бы его не отправили домой, а оставили под квалифицированным медицинским надзором в больнице.

Под обвинение попал не только Леопольдо Луке, но и другие члены медицинской команды (психиатр, психолог, дежурный врач, ночная медсестра, а также два координатора, обеспечивавшие работу врачей и медсестер). Патрисио Феррари заявлял в суде, что ни один из членов команды медиков не сделал того, что было нужно, в «театре ужаса, сценой которого стало смертное ложе Марадоны». По версии прокурора, обвиняемые проявили халатность, выписав футболиста из госпиталя, а затем «проявили жестокость, решив, что он должен умереть». Позже один из судмедэкспертов, исследовавших труп Марадоны, Карлос Маурисио Кассинелли, заявил, что, по его мнению, агония футболиста продолжалась 12 часов, а окружающие никак этому не мешали. Обвинение также настаивало на том, что Марадона в силу состояния здоровья не мог отдавать себе отчет в своих действиях и заявлениях. Так прокуратура парировала довод защиты о том, что перевод на домашнее лечение Марадона одобрил сам. Чтобы закрепить эффект от вступительной речи, прокурор Феррари показал суду фотографию Марадоны на смертном одре. На ней у футболиста сильно раздута брюшная область. Намек был на то, что медицинский персонал видел и понимал, что человек умирает, но ничего не сделал для его спасения.

Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что их клиенты сделали все, что могли, отмечая, что Марадона был крайне сложным пациентом, не следовавшим рекомендациям врачей. Суду также напомнили, что ранее Марадона уже не раз оказывался на грани смерти как раз из-за неспособности отказаться от вредных привычек. «Смерть случилась неожиданно, внезапно, ночью, когда он спал. У нас просто не было времени реагировать»,— пояснял доктор Луке.

Новый процесс, в ходе которого будут заслушаны более сотни свидетелей и экспертов, предположительно завершится в июле. В случае признания виновными обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Александр Петров