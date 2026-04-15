Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
Диего Марадона снова в деле

Расследование обстоятельств смерти легендарного аргентинского футболиста возобновили

В Аргентине 14 апреля после годичного перерыва возобновился процесс по делу о причинении смерти легендарному футболисту Диего Марадоне. Всего в деле семь обвиняемых, включая личного врача Марадоны Леопольдо Луке. Обвинение настаивает на том, что медицинская команда футболиста проявила преступную халатность, которая и привела к смерти Марадоны в 2020 году. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы.

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке (в центре)

В Буэнос-Айресе начался новый процесс по скандальному делу о причинении смерти футболисту Диего Марадоне. Он скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Первый процесс, в ходе которого обвинения в преступной халатности, повлекшей смерть Марадоны, предъявили семи лицам, включая личного врача Марадоны Леопольдо Луке, начался еще в марте 2025 года. Но довести его до конца не удалось. Одна из трех судей, слушавших дело, Джульета Макинтач самовольно санкционировала установку в зале суда видеокамеры, которую проносили на каждое заседание с согласия и при содействии судьи. Сама по себе установка камеры на открытом судебном процессе нарушением, делающим невозможным его продолжение, не является. Но в данном случае камера появилась по просьбе некоего продакшена, предположительно работавшего по заказу BBC, снимавшего фильм о процессе. Родной брат судьи Хуан Макинтач был напрямую связан с означенным продакшеном.

Полиция изъяла отснятые материалы, и после их просмотра эксперты пришли к выводу, что будущий фильм строился вокруг персоны судьи Макинтач. Возникло подозрение, что она могла действовать по указке заказчиков. Корыстный мотив в действиях судьи доказать не удалось, но прокурор Патрисио Феррари, который представлял в суде сторону обвинения, потребовал остановки процесса, несмотря на то что дело, похоже, складывалось в его пользу. В итоге судья Макинтач из процесса вышла, и все пришлось начинать сначала. На подготовку нового суда ушел почти год.

Диего Марадона на протяжении большей части жизни боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. В 2020 году он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга). Провел ее нейрохирург Леопольдо Луке. До этого господин Луке уже много лет не оперировал — с 2016 года его основной работой был медицинский присмотр за Марадоной. Тем не менее операция, как сообщалось, прошла успешно. Марадону через несколько дней выписали и перевезли в арендованный его родней дом в пригороде Буэнос-Айреса, расположенный неподалеку от места проживания двух его старших дочерей. Там он и умер.

Однако аргентинские власти по итогам проведенного расследования пришли к выводу, что смерти легенды можно было избежать, если бы его не отправили домой, а оставили под квалифицированным медицинским надзором в больнице.

Под обвинение попал не только Леопольдо Луке, но и другие члены медицинской команды (психиатр, психолог, дежурный врач, ночная медсестра, а также два координатора, обеспечивавшие работу врачей и медсестер). Патрисио Феррари заявлял в суде, что ни один из членов команды медиков не сделал того, что было нужно, в «театре ужаса, сценой которого стало смертное ложе Марадоны». По версии прокурора, обвиняемые проявили халатность, выписав футболиста из госпиталя, а затем «проявили жестокость, решив, что он должен умереть». Позже один из судмедэкспертов, исследовавших труп Марадоны, Карлос Маурисио Кассинелли, заявил, что, по его мнению, агония футболиста продолжалась 12 часов, а окружающие никак этому не мешали. Обвинение также настаивало на том, что Марадона в силу состояния здоровья не мог отдавать себе отчет в своих действиях и заявлениях. Так прокуратура парировала довод защиты о том, что перевод на домашнее лечение Марадона одобрил сам. Чтобы закрепить эффект от вступительной речи, прокурор Феррари показал суду фотографию Марадоны на смертном одре. На ней у футболиста сильно раздута брюшная область. Намек был на то, что медицинский персонал видел и понимал, что человек умирает, но ничего не сделал для его спасения.

Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что их клиенты сделали все, что могли, отмечая, что Марадона был крайне сложным пациентом, не следовавшим рекомендациям врачей. Суду также напомнили, что ранее Марадона уже не раз оказывался на грани смерти как раз из-за неспособности отказаться от вредных привычек. «Смерть случилась неожиданно, внезапно, ночью, когда он спал. У нас просто не было времени реагировать»,— пояснял доктор Луке.

Новый процесс, в ходе которого будут заслушаны более сотни свидетелей и экспертов, предположительно завершится в июле. В случае признания виновными обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Александр Петров

Фотогалерея

Прощание с Диего Марадоной

Предыдущая фотография
Болельщик в Буэнос-Айресе у стадиона «Диего Армандо Марадона» — домашнего для футбольного клуба «Архентинос Хуниорс», за который Марадона выступал в начале своей карьеры

Фото: Reuters / Magali Druscovich

Местные жители собрались у Обелиска в центре Буэнос-Айреса почтить память погибшего Диего Марадоны

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Болельщики скорбят у стадиона имени Марадоны в Буэнос-Айресе — родном городе футболиста

Фото: Reuters / Martin Villar

Шествие с баннером в память о Диего Марадоне в центре Буэнос-Айреса

Фото: Victor Caivano / AP

Болельщик клуба «Наполи», за который играл Марадона, в маске с его изображением

Фото: Reuters / Ciro De Luca

Жители итальянского Наполи жгут файеры около стены, на которой изображен Диего Марадона

Фото: Fabio Sasso / LaPresse / AP

Болельщики скорбят у стадиона клуба «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе, за который Диего Марадона играл в начале 1980-х

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Акция в память о погибшем Диего Марадоне у стадиона клуба «Наполи»

Фото: Reuters / Ciro De Luca

Соседка семьи показывает молодого Диего Марадону на фото местной футбольной команды

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Болельщики «Наполи», за который Диего Марадона провел больше всего матчей в карьере, скорбят у домашнего стадиона клуба

Фото: Reuters / Yara Nardi

Мужчина у стадиона клуба «Наполи»

Фото: Reuters / Yara Nardi

Фанаты у Обелиска в центре Буэнос-Айреса

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Люди несут цветы к стадиону имени Марадоны в Буэнос-Айресе

Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan

Минута молчания в память о Диего Марадоне перед матчем Лиги чемпионов между «Боруссией Менхенгладбах» и «Шахтером»

Фото: Martin Meissner / AP

Болельщики оплакивают Диего Марадону у стадиона клуба «Бока Хуниорс», за который играл футболист

Фото: Reuters / Matias Baglietto

Болельщик «Наполи» у домашнего стадиона команды

Фото: Reuters / Yara Nardi

Стихийный мемориал в память о Диего Марадоне у стадиона клуба «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе

Фото: Reuters / Martin Villar

Мужчина размахивает флагом, на котором изображен Диего Марадона, в центре Буэнос-Айреса

Фото: Victor Caivano / AP

Болельщик с татуировкой, на которой изображен Диего Марадона, в Наполи

Фото: Alessandro Garofalo / LaPresse / AP

Люди собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе

Фото: Reuters / Martin Villar

Жители Буэнос-Айреса сидят под постерами с Диего Марадоной

Фото: Marcos Brindicci / AP

Стихийный мемориал в памяти о Диего Марадоне у посольства Аргентины в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотографии Диего Марадоны, спроецированные на культурный центр в Буэнос-Айресе

Фото: Reuters / Martin Villar

Кортеж с гробом Диего Марадоны в Буэнос-Айресе

Фото: AP / Mario De Fina

Церемонию прощания с футболистом в президентском дворце пришлось завершить из-за проблем с обеспечением безопасности. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, которая пыталась попасть во дворец

Фото: Getty Images

С утра кладбище, где похоронили Марадону, находилось под охраной, полиция не разрешала людям подойти ближе, чем на несколько сотен метров ко входу

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Футболиста похоронили на кладбище в Белла-Висте в 35 километрах от Буэнос-Айреса, где покоятся его родители. Церемония прошла в закрытом формате, на кладбище присутствовали 25 родственников Диего Марадоны

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Следующая фотография
1 / 27

Смотреть

Новости компаний Все