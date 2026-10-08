На острове Сарпинском в Волгограде ввели карантин по бешенству
08.10.2026, 22:29
Бешенство выявили у лошади на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщили в областном комитете ветеринарии.
Предположительно, лошадь заразилась вирусом бешенства после укуса диким животным. В эпизоотическом очаге введен карантин.
На острове дезинфицируют и дератизируют место обнаружения павшей лошади. Ветеринары проведут подворовый обход и проверят домашних питомцев, а непривитых животных вакцинируют.