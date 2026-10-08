В сентябре чистый приток в розничные фонды уменьшился до 44,6 млрд рублей
09.10.2026, 02:04
По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в сентябре чистый приток в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил 44,6 млрд руб. Это почти вдвое меньше объема инвестиций, поступивших в августе, и на 41% уступает показателю сентября 2025 года. В первую очередь интерес инвесторов сократился к облигационным фондам, из которых за месяц чистый отток составил 35,5 млрд руб.
В этом году фонды этой категории сталкивались с оттоком лишь в июле, однако тогда результаты были более чувствительные (свыше 88 млрд руб.). При этом в отчетном месяце вложения россиян в фонды денежного рынка выросли с 70 млрд до 73 млрд руб.
Участники рынка связывают охлаждение на рынке коллективных инвестиций с корректировкой денежно-кредитной политики Банка России, ростом дефицита бюджета и геополитикой. В первой половине минувшего месяца регулятор сохранил ключевую ставку в размере 14%. Хотя данное решение и было ожидаемым аналитиками, но осторожные оценки относительно дальнейшей ее траектории были негативно расценены инвесторами. Позже Минфин существенно скорректировал планы заимствований на этот год, повысив их с 5,5 трлн до 6,5 трлн руб., что вызвало рост доходностей ОФЗ.