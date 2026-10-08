В сентябре чистый приток в розничные фонды уменьшился до 44,6 млрд рублей

Участники рынка связывают охлаждение на рынке коллективных инвестиций с корректировкой денежно-кредитной политики Банка России, ростом дефицита бюджета и геополитикой. В первой половине минувшего месяца регулятор сохранил ключевую ставку в размере 14%. Хотя данное решение и было ожидаемым аналитиками, но осторожные оценки относительно дальнейшей ее траектории были негативно расценены инвесторами. Позже Минфин существенно скорректировал планы заимствований на этот год, повысив их с 5,5 трлн до 6,5 трлн руб., что вызвало рост доходностей ОФЗ.