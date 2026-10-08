Иностранных перевозчиков в Пензенской области оштрафовали на 63 млн рубелй
08.10.2026, 22:21
За девять месяцев 2026 года Госавтонадзор по Пензенской области вынес 197 постановлений в отношении иностранных перевозчиков тяжеловесного транспорта. Сумма штрафов превысила 63 млн руб., годом ранее было 82 материала на 29 млн.
В пяти случаях нарушители пытались оспорить решения инспекторов во Втором кассационном суде, еще три жалобы дошли до Верховного суда. Ни один из актов пересмотрен не был.
Один из эпизодов касается Volvo с прицепом Krone из Киргизии. В декабре 2025 года машину остановили на трассе М-5 в Мокшанском районе. Автоматические пункты весового контроля в Ярославской области трижды зафиксировали превышение нагрузки на вторую ось — от 30,68% до 35,12%. За каждое нарушение водителя оштрафовали на 450 тыс. руб.
Защита утверждала, что за рулем был другой человек, но суды не нашли подтверждений: документы составлялись в присутствии водителя, и тот не заявлял, что не управлял машиной. Постановления остались в силе.