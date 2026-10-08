Иностранных перевозчиков в Пензенской области оштрафовали на 63 млн рубелй

Один из эпизодов касается Volvo с прицепом Krone из Киргизии. В декабре 2025 года машину остановили на трассе М-5 в Мокшанском районе. Автоматические пункты весового контроля в Ярославской области трижды зафиксировали превышение нагрузки на вторую ось — от 30,68% до 35,12%. За каждое нарушение водителя оштрафовали на 450 тыс. руб.