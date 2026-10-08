В Анапе открылся первый в России стационар для китообразных
08.10.2026, 22:07
В Анапе открылся стационар для экстренного лечения и реабилитации диких черноморских китообразных. Объект стал первым подобным стационаром в России.
Стационар построен на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах имени Никольского в Супсехе. Комплекс предназначен для диагностики, лечения и длительной реабилитации пострадавших животных. После восстановления их планируют возвращать в естественную среду.
Основной частью комплекса стал крытый бассейн размером 10 на 6 м и глубиной 2 м. В нем установлена система водоподготовки без использования хлора. В павильоне также оборудованы лаборатория для диагностики животных, помещения для хранения медицинского оборудования и лекарств, а также кормокухня. Для перемещения крупных дельфинов предусмотрен гидравлический подъемник.
Ранее специалисты «Дельфы» оказывали помощь тяжелобольным и ослабленным китообразным непосредственно на берегу или мелководье. Такие условия ограничивали возможности для диагностики и проведения длительного лечения. После открытия стационара животных, которым требуется специализированная помощь, смогут перевозить в оборудованный комплекс.
Стационарная реабилитация китообразных практикуется в мире с 1970-х годов. За это время был накоплен опыт работы как долгосрочных центров, так и пилотных проектов. Такие стационары позволяют обеспечить животным комплексное лечение, безопасность и необходимое для восстановления время. По оценкам специалистов, в мире насчитывается не менее 30 подобных центров.