В Анапе открылся первый в России стационар для китообразных

Стационарная реабилитация китообразных практикуется в мире с 1970-х годов. За это время был накоплен опыт работы как долгосрочных центров, так и пилотных проектов. Такие стационары позволяют обеспечить животным комплексное лечение, безопасность и необходимое для восстановления время. По оценкам специалистов, в мире насчитывается не менее 30 подобных центров.