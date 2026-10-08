Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Пензе начали проверку после обрушения фасада дома на улице Карла Маркса

08.10.2026, 22:07
Следователи в Пензе начали проверку по факту халатности после обрушения фасада на перекрестке улиц Московской и Карла Маркса (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

СУ СКР по Пензенской области

8 сентября в пензенском MAX-канале и региональных СМИ появилась новость о падении части фасада дома на ул. Карла Маркса, 28. Отделочные материалы обрушились на тротуар. По предварительным данным, никто не пострадал.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Обстоятельства обрушения устанавливаются.

Нина Шевченко