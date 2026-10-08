Первый урожай сочинских бананов представили на «Золотой осени»
08.10.2026, 22:00
Первый урожай бананов, выращенных в Сочи, представили на XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026» в Москве. Продукцию сочинского тепличного комплекса КФХ «100 гектар» включили в экспозицию Краснодарского края.
В экспериментальных теплицах хозяйства выращивают 15 сортов бананов. В августе 2026 года там собрали первый урожай этой культуры весом более 150 кг. На выставке тропические культуры, выращенные в Сочи, представлены впервые. Помимо бананов, в экспозицию вошли папайя и маракуйя.
На стенде Краснодарского края также представлена другая продукция кубанских производителей. Посетителям демонстрируют фейхоа, хурму, мандарины, лимоны и гранаты. Всего в формировании региональной экспозиции участвуют 30 предприятий Краснодарского края.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2026» проходит с 7 по 10 октября в московском «Тимирязев Центре». В рамках мероприятия организована деловая программа, посвященная вопросам развития агропромышленного комплекса и смежных направлений.
Сочинская делегация приняла участие в пленарном совещании с министром сельского хозяйства и продовольствия России Оксаной Лут и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Главной темой встречи стал агротуризм. Совещание прошло под темой «Агротуризм: не только агро, и больше, чем туризм».
Участие сочинского хозяйства в выставке позволило представить на федеральной площадке не только традиционную для региона сельскохозяйственную продукцию, но и результаты экспериментов по выращиванию тропических культур. Центральной частью этой экспозиции стал первый урожай бананов, собранный в сочинских теплицах.