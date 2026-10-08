Первый урожай сочинских бананов представили на «Золотой осени»

Участие сочинского хозяйства в выставке позволило представить на федеральной площадке не только традиционную для региона сельскохозяйственную продукцию, но и результаты экспериментов по выращиванию тропических культур. Центральной частью этой экспозиции стал первый урожай бананов, собранный в сочинских теплицах.