В Сочи проведут ночные учебные стрельбы
08.10.2026, 21:45
В акватории Морского порта Сочи 8 октября состоятся учебные стрельбы. Отработка действий военными пройдет с 22:30 до 00:00. Об этом сообщили в администрации курорта.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие во время проведения мероприятий. Учебные стрельбы проводятся для отработки действий военных.
Ранее сообщалось, что с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов. В числе регионов, над которыми работали средства ПВО, названы Белгородская, Брянская, Курская, Омская, Орловская, Свердловская, Тюменская и Владимирская области. Также беспилотные летательные аппараты были сбиты над Московским регионом, Башкортостаном и Крымом. Еще часть БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.