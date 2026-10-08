В Сочи проведут ночные учебные стрельбы

Ранее сообщалось, что с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов. В числе регионов, над которыми работали средства ПВО, названы Белгородская, Брянская, Курская, Омская, Орловская, Свердловская, Тюменская и Владимирская области. Также беспилотные летательные аппараты были сбиты над Московским регионом, Башкортостаном и Крымом. Еще часть БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.