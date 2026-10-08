ПВО за день сбила 113 беспилотников над 11 регионами и Черным морем

В Краснодарском крае действуют ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников. В регионе запрещены съемка и публикация сведений об атаках украинских БПЛА, работе систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, а также о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.