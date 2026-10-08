ПВО за день сбила 113 беспилотников над 11 регионами и Черным морем
08.10.2026, 21:07
Средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дежурные силы ПВО работали в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотные летательные аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской и Владимирской областями. Также средства ПВО работали над Московским регионом, Башкортостаном и Крымом.
Кроме того, беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря.
В Краснодарском крае действуют ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников. В регионе запрещены съемка и публикация сведений об атаках украинских БПЛА, работе систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, а также о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.