Облсуд конфисковал у экс-главы УГИБДД Волгоградской области 2,5 млн взятки

Суд установил, что с января 2022 по сентябрь 2023 года господин Степанов получил от фактического руководителя ООО «Автобаза» взятку в виде оплаты стройматериалов для торгово-сервисного пункта на сумму свыше 2,5 млн руб. Взамен он помогал компании быстро получать разрешения на перевозку крупногабаритных грузов и избегать ответственности за нарушения ПДД. Также, согласно следствию, он организовал легализацию этих средств через фиктивные договоры между ООО «Автобаза», ООО «РИО» и ООО «Строй-134», оформив готовый объект на тестя.