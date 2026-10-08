Облсуд конфисковал у экс-главы УГИБДД Волгоградской области 2,5 млн взятки
08.10.2026, 21:40
Волгоградский областной суд оставил в силе конфискацию 2,5 млн руб. у бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД по региону Александра Степанова. Он осужден за получение особо крупной взятки и легализацию денег (ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд установил, что с января 2022 по сентябрь 2023 года господин Степанов получил от фактического руководителя ООО «Автобаза» взятку в виде оплаты стройматериалов для торгово-сервисного пункта на сумму свыше 2,5 млн руб. Взамен он помогал компании быстро получать разрешения на перевозку крупногабаритных грузов и избегать ответственности за нарушения ПДД. Также, согласно следствию, он организовал легализацию этих средств через фиктивные договоры между ООО «Автобаза», ООО «РИО» и ООО «Строй-134», оформив готовый объект на тестя.
В январе 2026 года дело приостановили из-за заключения контракта о прохождении службы в зоне СВО. Летом в суд поступили ходатайства командира войсковой части и самого подсудимого об освобождении от ответственности в связи с получением государственной награды. Гособвинитель не возражал.
Центральный районный суд Волгограда прекратил дело и освободил Александра Степанова от ответственности, конфисковав недостроенный объект в Городищенском районе. Прокуратура обжаловала порядок конфискации предмета взятки, апелляция конфисковала полученные деньги в госдоход, а в остальной части постановление оставлено без изменений.