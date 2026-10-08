Маршрут окончен

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Владелец активов бывшего дилера Mercedes-Benz в Перми вышел из бизнеса
Пермское ООО «Ливерпуль» стало широко известно в 2023 году. Сначала общество выкупило у уходящей из России немецкой транспортной компании Sostmeier Transport & Logistics салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма, а затем автоцентр по продаже легковых Mercedes-Benz вблизи аэропорта Пермь («МВ-Савино»). Продажа активов произошла на фоне ужесточения санкций в отношении России. В 2023 году компания запустила станцию обслуживания коммерческой техники, а в 2024-м открыла цех кузовного ремонта и начала развитие логистического направления. Само ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Выручка компании за 2025 год снизилась на 62%, до 5,7 млрд руб. Впервые за все годы деятельности компания показала чистый убыток в 120,8 млн руб.