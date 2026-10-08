Маршрут окончен

Владелец консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин говорит, что на решение о смене собственника компании могла повлиять, в первую очередь, политическая и экономическая обстановка. По его словам, рынок грузоперевозок и продаж грузовых автомобилей, особенно западных брендов, находится в «сложной ситуации». Так, например, по данным «Автостата», за девять месяцев года продажи новых грузовых авто крупнотоннажного формата снизились на 16,3%, средних — на 20%. При этом, как ранее сообщали СМИ, в этом году средняя стоимость грузовых авто массой от 3,5 тонны в России может вырасти на 13–21% по сравнению с 2025-м.