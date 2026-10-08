Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Прикамье

Маршрут окончен

Владелец активов бывшего дилера Mercedes-Benz в Перми вышел из бизнеса

08.10.2026, 19:58
В ООО «Ливерпуль» (продажа авто премиальных европейских марок) сменился собственник. 100% долей компании перешли от Кирилла Кордона к ее бывшему коммерческому директору Ивану Шакирову. В компании эти изменения не комментируют. Сделка произошла после того, как по итогам 2025 года ООО впервые получило чистый убыток в 120,8 млн руб. Также господин Шакиров стал владельцем 100% долей в ООО «Атлантик Вэй», которое тоже занимается продажей авто. По мнению эксперта, смена собственника может быть связана с подготовкой актива к дальнейшей продаже, при этом найти покупателя на подобный бизнес довольно сложно.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Владельцем 100% долей и гендиректором пермского ООО «Ливерпуль» стал Иван Шакиров, следует из данных Rusprofile. На официальном сайте компании господин Шакиров числится коммерческим директором. С 2019 года владельцем и руководителем ООО, занимающегося продажей и обслуживанием автомобилей премиальных марок из Европы, был Кирилл Кордон, а директором по развитию — Артем Андрущенко. Кроме того, еще один актив господина Кордона — ООО «Атлантик Вэй» тоже перешел во владение Ивана Шакирова.
Связаться с Кириллом Кордоном не удалось, его телефон оказался выключен. Артем Андрущенко не стал комментировать «Ъ-Прикамье» изменения в управлении компанией.

Пермское ООО «Ливерпуль» стало широко известно в 2023 году. Сначала общество выкупило у уходящей из России немецкой транспортной компании Sostmeier Transport & Logistics салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма, а затем автоцентр по продаже легковых Mercedes-Benz вблизи аэропорта Пермь («МВ-Савино»). Продажа активов произошла на фоне ужесточения санкций в отношении России. В 2023 году компания запустила станцию обслуживания коммерческой техники, а в 2024-м открыла цех кузовного ремонта и начала развитие логистического направления. Само ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Выручка компании за 2025 год снизилась на 62%, до 5,7 млрд руб. Впервые за все годы деятельности компания показала чистый убыток в 120,8 млн руб.

Согласно открытым данным, сейчас под управлением ООО «Ливерпуль» действует два автосалона. Один из них, в поселке Ферма, оказывает полный комплекс услуг для владельцев грузовой и специализированной техники. Компания предлагает техническое обслуживание, диагностику, ремонт узлов и агрегатов, а также кузовное восстановление любой сложности грузовых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, Scania, Volvo, DAF и MAN. Отдельным направлением компании является продажа спецтехники из Европы и Японии, включая марки Bobcat, JCB, Vogel, Hamm, Hitachi. Салон «МБ-Савино» предлагает к покупке легковые авто премиальных европейских марок, включая Porsche, Mercedes-Benz, Audi и BMW.
Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник в отрасли, ранее ООО «Ливерпуль» планировало продать один из своих автосалонов. Решение, по словам собеседника, было якобы связано с «корпоративным вопросом», который не должен был повлиять на деятельность компании, ее сотрудников, а также на соглашения с клиентами и партнерами. Планировалось, что компания после продажи объекта продолжит использовать его на условиях аренды.
Другой информированный собеседник на рынке в разговоре с «Ъ-Прикамье» предположил, что собственник ООО «Ливерпуль» и ООО «Атлантик Вэй» может поменяться не единожды. По его словам, немецкие дилеры окончательно ушли с пермского рынка, так как сейчас им «держать бизнес в России смысла нет».
Отметим, что ООО «Ливерпуль» находится в длительном споре с таможенными органами, и пока прак­тика складывается в пользу российской компании. Так, минувшей весной общество выиграло спор с Центральной акцизной таможней. «Ливерпуль» смог признать незаконными изменения классификации ввезенных грузовиков и начисление дополнительных пошлин на сумму свыше 88,7 млн руб. По данным картотеки арбитражного суда, в июле и сентябре ООО «Ливерпуль» подало еще четыре иска к таможне, в рамках которых требует признать незаконным ряд решений ведомства и устранить нарушения. Все иски приняты к производству. ООО «Атлантик Вэй» одержало победу в четырех аналогичных процессах.
Владелец консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин говорит, что на решение о смене собственника компании могла повлиять, в первую очередь, политическая и экономическая обстановка. По его словам, рынок грузоперевозок и продаж грузовых автомобилей, особенно западных брендов, находится в «сложной ситуации». Так, например, по данным «Автостата», за девять месяцев года продажи новых грузовых авто крупнотоннажного формата снизились на 16,3%, средних — на 20%. При этом, как ранее сообщали СМИ, в этом году средняя стоимость грузовых авто массой от 3,5 тонны в России может вырасти на 13–21% по сравнению с 2025-м.
По словам господина Деткина, снижение финансовых показателей ООО «Ливерпуль» за прошлый год может быть показателем «подготовки актива к реализации». «По сути, сейчас компания перешла в управление тех людей, кто там ранее работал и примерно понимает механизм деятельности. Но, думаю, в будущем у организации может появиться новый соучредитель или инвестор. Однако найти интересанта на подобный бизнес сейчас довольно сложно»,— считает господин Деткин.

Мария Сысоева