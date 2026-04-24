Провайдерам отключают лицензии

Минцифры прорабатывает реформу лицензирования операторов связи: вместо примерно 20 различных видов лицензий предлагается оставить три, с ужесточением требований. По оценкам участников рынка, только около 7% всех провайдеров РФ смогут соответствовать новым условиям работы, а предлагаемые изменения приведут к росту цен на домашний интернет.

Из-за готовящейся Минцифры реформы лицензирования операторов связи с рынка может уйти как минимум 33,2% провайдеров из-за несоответствия требованиям по уставному капиталу и собственным средствам, следует из презентации ассоциации «Ростелесеть», представленной 23 апреля на конференции MUSE 2026. В презентации говорится, что сейчас услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) в РФ оказывают около 4220 операторов, из которых только 7,6% смогут полностью соответствовать новым требованиям к получению лицензий. Около 80% провайдеров кабельного ТВ также не смогут соответствовать предлагаемым требованиям.

Сейчас в России на топ-5 провайдеров приходится 70% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте, по данным «ТМТ Консалтинга». В РФ есть около 20 различных видов лицензий на услуги связи — от местной телефонной до кабельного вещания.

Из материалов к обсуждению законопроекта о реформе лицензирования (есть у “Ъ”) следует, что предлагается ввести три уровня лицензий: «Базовая» (для кабельного ТВ) — требует 5 млн руб. уставного капитала / собственных средств (УК/СС); «Универсальная» (для ШПД) — требует 30 млн руб. УК/СС, на территории от одного до шести регионов РФ (не менее 15% многоквартирных домов (МКД) в каждом населенном пункте от 10 тыс. до 500 тыс. жителей) либо муниципальных образований (не менее 20% МКД в каждом), узлы связи в каждом муниципальном образовании; «Генеральная» — услуги на территории всей страны (узлы связи в 2/3 регионов и в каждом муниципальном образовании), 100 млн руб. УК/СС.

Кроме того, устанавливается требование о доле выручки от услуг связи не менее 50% в общей выручке, ИП же не смогут оказывать услуги связи. Также повышается минимальный размер платы в резерв универсального обслуживания — не менее 1 млн руб. в год. Отдельно отмечено, что компания не может начать оказывать услуги связи без реализации требований по подключению к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Новые требования предлагается ввести с 1 сентября 2026 года, а с начала 2028 года оказывать услуги связи можно будет только по новым правилам. Если компания им не соответствует, то ее лицензию аннулируют, следует из материалов к обсуждению.

В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Возможные изменения направлены на то, чтобы на телеком-рынке предлагали услуги только надежные компании, говорят в Минцифры.

Российский рынок телекоммуникаций является одним из самых высококонкурентных секторов экономики — сейчас на нем 7 тыс. организаций. «Уход ряда недобросовестных игроков не скажется на отрасли негативно и не приведет к росту тарифов для абонентов»,— считают в министерстве.

Значительная часть операторов ШПД не сможет соответствовать новым требованиям, считает старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова: «Это, в свою очередь, усилит позиции крупных операторов, но ударит по малым провайдерам в регионах». «Так проще и контролировать отрасль и сделать бизнес в целом более прозрачным для государства»,— добавляет руководитель департамента стратегического маркетинга J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров. Изменения в отрасли нужны, но не в интересах отдельных крупных игроков, считает гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров: «Если реформа нужна, чтобы региональные операторы соблюдали требования по СОРМ, то можно увеличить стоимость лицензий, привязав ее к количеству абонентов и обязательному наличию СОРМ, которое государство будет устанавливать самостоятельно как ТСПУ. В стоимость лицензии уже будут заложены затраты на СОРМ». В случае принятия изменений в нынешнем виде стоимость услуг связи может вырасти в два-три раза выше уровня инфляции, считает он.

Больше всего реформа скажется на связи в удаленных населенных пунктах, где абоненты могут остаться без локальных провайдеров, добавляет глава Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко: «Во многих райцентрах местный провайдер держит долю абонентов выше, чем федеральные игроки, а в райцентрах, присоединенных регионах вообще нет федеральных операторов».

