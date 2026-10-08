Экс-работников крупного белгородского предприятия осудили за коммерческий подкуп

Старооскольский горсуд Белгородской области признал сотрудников одного из местных градообразующих предприятий виновными в коммерческом подкупе (п. «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). В зависимости от роли и степени участия им назначили штрафы на 1,98 млн и 1,28 млн руб. с запретом занимать ряд должностей в коммерческих организациях в течение полутора лет и одного года соответственно. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, осужденные подкупили местное ООО «Реммашоскол» Ивана Терехова.