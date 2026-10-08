Экс-работников крупного белгородского предприятия осудили за коммерческий подкуп
08.10.2026, 18:27
Старооскольский горсуд Белгородской области признал сотрудников одного из местных градообразующих предприятий виновными в коммерческом подкупе (п. «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). В зависимости от роли и степени участия им назначили штрафы на 1,98 млн и 1,28 млн руб. с запретом занимать ряд должностей в коммерческих организациях в течение полутора лет и одного года соответственно. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, осужденные подкупили местное ООО «Реммашоскол» Ивана Терехова.
Как установил суд, фигуранты контролировали на предприятии ремонт кузовов железнодорожных вагонов-самосвалов. Они выявили, что подрядчик нарушил условия технического задания, но все равно решили принять работы. За это они предложили представителю коммерческой организации передать им 200 тыс. руб. После получения коммерческого подкупа фигуранты были задержаны.
По данным Rusprofile, ООО «Реммашоскол» было учреждено в Старом Осколе Белгородской области в декабре 2021 года. Основной вид деятельности — предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Иван Терехов. По итогам 2025 года выручка компании составила 664 млн руб. (+10% к прошлому году, когда показатель равнялся 604 млн руб.), чистая прибыль — 129 млн руб. (+2 881% к 4,3 млн руб. годом ранее).
В июне Белгородский облсуд изменил приговор 54-летнему жителю Москвы Леониду Осипову по делу о коммерческом подкупе и покушении на мошенничество в особо крупном размере. В частности, из него было исключено дополнительное наказание в виде трехлетнего лишения права занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Основное осталось прежним: 4,5 года колонии общего режима и штраф на 25,2 млн руб.