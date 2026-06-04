В Белгороде предпринимателю из Москвы изменили приговор за коммерческий подкуп

Белгородский областной суд изменил приговор 54-летнему жителю Москвы Леониду Осипову по делу о коммерческом подкупе и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Исключено указание на то, что умыслом подсудимого «охватывалось нарушение антикоррупционных интересов общества и государства». Исключено также дополнительное наказание в виде трехлетнего лишения права занимать руководящие должности в коммерческих структурах. В остальном наказание осталось прежним — 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 25,2 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил представитель Леонида Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что соучредителя белгородских ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард» Леонида Осипова осудили за «попытку захвата контроля над фирмами». По версии следствия, предприниматель «предложил представителю организаций 25 млн руб. за содействие в получении полномочий по единоличному управлению указанными компаниями». В марте 2024-го он передал часть суммы в размере 5 млн (деньги позже были конфискованы по решению суда) за проведение внеочередных собраний с «принятием решений о прекращении полномочий действующего руководителя». Следствие также считает, что с января по март 2024-го он «путем обмана нотариуса и сотрудников налогового органа попытался приобрести право на имущество коммерческих организаций» на сумму более 55,9 млн руб.

Деяния квалифицировали как незаконную передачу денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации (ч. 4 ст. 204 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В апелляции сторона защиты настаивала на отсутствии состава преступления, реального ущерба и потерпевших, утверждала, что приговор является формальным и не учитывает доводы обвиняемого.

В суде Леонид Осипов утверждал, что его действия были продиктованы не корыстью, а желанием разоблачить финансовые махинации партнеров, конфликт с которыми длится с 2010 года, а также вернуть себе законную долю в бизнесе, а компанию — к законной уставной деятельности. По словам защиты, партнеры предпринимателя якобы систематически выводили прибыль из ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард» через различные схемы, к которым относится искусственное занижение прибыли путем оплаты фиктивных услуг. Также якобы имело место покрытие расходов, не связанных напрямую с деятельностью складских комплексов, за счет прибыли компаний, совершение сделок с неликвидными активами. Кроме того, по мнению защиты, человек, якобы получивший подкуп, не мог являться единоличным исполнительным органом ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард», поскольку это выборная должность, которая утверждается общим собранием учредителей.

Предприниматель отмечает, что в отсутствие ущерба ст. 204 УК РФ в его деле «повисла в воздухе», и считает, что кассация ее отменит.

Леонид Осипов также рассказал «Ъ-Черноземье», что полностью утратил контроль над деятельностью компаний с 2020 года «в силу проводимого двумя другими учредителями комплекса мер по незаконному лишению его корпоративных прав». По словам господина Осипова, изначально он хотел распределить прибыль, которая ни разу не распределялась. Для публичного освещения с его участием также были созданы публичные каналы в интернете.

Помимо этого, Леонид Осипов заявил, что в июне 2025 года заключил полугодовой контракт с Минобороны для прохождения службы в добровольческом подразделении, в декабре контракт был продлен еще на полгода. Но после того, как ему стали известны некоторые подробности уголовного дела, он провел консультации с руководством подразделения и написал рапорт о расторжении контракта.

Денис Данилов