В Астрахани с 9 октября отменили продажу бензина по четным и нечетным дням
08.10.2026, 18:16
В Астрахани с 9 октября прекращает действовать реализация бензина по четным и нечетным дням. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Все заправки сети «Газпром АЗС» в областном центре перешли на круглосуточный режим работы. По имеющимся данным, очереди у станций существенно уменьшились. «Ажиотажа, который осложнял работу заправок, больше нет», — отметил глава региона Игорь Бабушкин.
В районах области, по словам губернатора, ситуация остается напряженной. Представитель ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» Павел Никитин отметил, что компания продолжает выполнять обязательства по обеспечению горючим физлиц, бюджетные предприятия и сельхозпредприятия.
Власти региона поблагодарили жителей за терпение, а также сотрудников АЗС, поставщиков и участников оперативного штаба за слаженную работу в сложных условиях.
Мониторинг поступления топлива и работы станций в городе и районах области будет продолжаться ежедневно. Такой подход позволит оперативно реагировать на возможные изменения ситуации и при необходимости корректировать принимаемые меры.