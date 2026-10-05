Цифра в классе

Развитие генеративного искусственного интеллекта и его тотальная доступность для учащихся средних и старших классов поставили крест на классической функции педагога как единственного источника знаний. Новые вызовы заставляют образовательную систему форсировать внедрение технологий предиктивной аналитики и одновременно возвращаться к очным, верифицируемым форматам оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

О том, как цифровая среда трансформирует подходы к обучению одаренных детей и почему в эпоху автоматического кодинга фундаментальное мышление становится главным дефицитом — в материале «Ъ-Науки».

Фильтр для рутины

Процесс проникновения искусственного интеллекта в школьные классы давно перестал быть автономным экспериментом отдельных технологических площадок. Сегодня это системный фактор, меняющий структуру рабочего времени преподавателя. Данные социологических исследований (в частности, опросы группы «Просвещение») фиксируют, что до 69% российских учителей уже делегируют нейросетям хотя бы одну рутинную задачу. Чаще всего автоматизации подвергается подготовка тестов (52%), контрольных работ (50%) и раздаточных материалов (48%). При этом авторы изысканий подчеркивают важный водораздел: логику курса и саму методику преподавания педагогическое сообщество передавать алгоритмам не готово, жестко очерчивая границы своей профессиональной ответственности.

На практике это приводит к перераспределению задач внутри учебного процесса. В передовых ИТ-школах (например, на базе Школы программистов МШП) искусственный интеллект применяется не как замена специалиста, а как инструмент раннего реагирования. Методисты внедряют ИИ для генерации тренажеров, визуализации алгоритмических задач и проектирования упрощенных сред разработки для младших школьников.

С точки зрения аналитики учебного процесса критически важны предиктивные инструменты для самих учителей. Современные алгоритмы способны фиксировать паттерны поведения ученика: например, если с каждой новой попыткой сдать задачу ребенок отдаляется от правильного ответа, система сигнализирует педагогу, что учащемуся требуется адресная помощь. Рекомендательные системы способны отслеживать продвижение по индивидуальному учебному плану и предлагать следующую задачу с учетом актуального уровня компетенций, однако финальное решение всегда остается за человеком. Интерактивные ИИ-ассистенты для школьников также проектируются по принципу сократического диалога: они принципиально не выдают готовые решения, а направляют мышление ребенка с помощью системы наводящих подсказок.

Кризис дистанционного доверия

Полномасштабная цифровая персонализация, вопреки ранним опасениям скептиков, не нивелирует ценность живого контакта. Напротив, она обостряет дефицит человеческого взаимодействия. Опросы более 1,7 тыс. школьников демонстрируют устойчивый консерватизм в вопросах авторитета: 84% респондентов в образовательном процессе доверяют преподавателю больше, чем искусственному интеллекту, а в чувствительных или личных темах 76% однозначно выбирают живое общение. В то же время утилитарные задачи школьники охотно доверяют алгоритмам: в качестве ассистента при подготовке к экзаменам ИИ используют 41,4% опрошенных, тогда как к учителям за аналогичной помощью обращаются 38,8%.

В этих условиях ключевым вызовом для индустрии становится формирование у учителей культуры ответственного использования ИИ, включающей верификацию данных, понимание этических ограничений и алгоритмических ошибок. Без жесткого контроля со стороны человека слепое внедрение нейросетей ведет к деградации качества образования.

Параллельно уходит в прошлое классическая концепция «учитель-транслятор». Поскольку любая справочная информация теперь извлекается за секунды, главным дефицитом становится навык ее критического осмысления. Сегодня преподаватель работает с учеником, у которого ответ уже сформирован машиной, и задача школы — научить ребенка проверять этот ответ на достоверность, сомневаться в выводах и понимать границы применимости инструментов. Это неизбежно меняет форматы аттестации: воспроизведение заученного материала уступает место проектной деятельности, где учащемуся необходимо защитить ход своих рассуждений, обнаружить скрытую ошибку или перенести известный алгоритм в принципиально новую предметную область.

Спорт высоких достижений

Сегмент работы с одаренными и мотивированными детьми за последние два десятилетия претерпел те же изменения, что и профессиональный спорт. Олимпиадное движение стало массовой индустрией с высочайшим уровнем конкуренции. В этих реалиях одного природного таланта уже недостаточно — победу обеспечивает лишь его сочетание с системной многолетней подготовкой.

При этом генеративный ИИ нанес серьезный удар по инфраструктуре дистанционных отборов. Если раньше онлайн-туры были эффективным инструментом массового первичного отсева, то сегодня они не позволяют верифицировать самостоятельность выполнения заданий. Бурный рост глобального рынка систем онлайн-прокторинга лишь частично решает проблему контроля, но не устраняет риски несправедливой оценки.

В качестве ответа на этот вызов образовательная отрасль возвращается к очным региональным форматам проведения туров, а также развивает альтернативный метод — отбор через долгосрочное обучение. В рамках этого подхода группы формируются без жесткого входного фильтра, а селекция происходит на длинной дистанции на основе мониторинга дисциплины, регулярности выполнения домашних заданий и способности человека справляться со стрессом при усложнении материала. Такая стратегия позволяет глубже оценить индивидуальный потенциал ребенка и нивелировать фактор случайного или несамостоятельного успеха на разовой олимпиаде.

Ценность олимпиадного программирования и высшей математики лежит вне плоскости прикладного написания стандартного коммерческого кода, который алгоритмы ИИ уже сейчас генерируют в автоматическом режиме. Олимпиадные задачи функционируют как тренажер для удержания сложных ментальных конструкций, поиска неочевидных структур в хаосе и выработки выносливости мышления. Умение самостоятельно думать над принципиально незнакомой задачей становится главным конкурентным преимуществом человека в эпоху тотальной автоматизации.

Экономика выгорания и научная опора

Все разговоры о клиповом мышлении и тотальном снижении когнитивных функций у так называемого поколения Z пока остаются в плоскости междисциплинарных дискуссий и не имеют под собой монолитной доказательной базы. Академическое сообщество призывает разделять органическое снижение способностей мозга и функциональную адаптацию внимания к избыточному информационному потоку. Методология ИТ-обучения должна строиться не на потакании цифровым привычкам потребления контента, а на проектировании развивающей среды, где навык долгосрочной концентрации целенаправленно тренируется через написание кода и архитектурное проектирование.

При этом любые попытки внедрения передовых проектно-ориентированных методик (будь то олимпиады по анализу данных DANO или хакатоны по промышленной разработке PROD) упираются в жесткие ресурсные ограничения и кадровый голод в системе государственного среднего образования. Статистика фиксирует критическую диспропорцию. Статистика фиксирует критическую диспропорцию: с 2016 года контингент российских школьников вырос примерно на 18,5% — с 15 млн до почти 18 млн человек, в то время как численность учительского корпуса за тот же период сократилась на 2%, составив около 1,1 млн сотрудников. Как следствие, средняя нагрузка на педагога увеличилась до 1,44 ставки, а в сегменте преподавателей математики и точных наук она стабильно достигает 1,6 ставки.

Программы грантовой поддержки учителей математики, физики и информатики, создание профессиональных горизонтальных сообществ и преодоление методической изоляции педагогов в регионах — это не благотворительность, а прагматичные инвестиции в сохранение кадрового потенциала страны.

Современные ИТ-программы вынуждены сверять свои подходы с академической наукой. В их основе лежит концепция активного обучения (active learning), чья эффективность подтверждена крупными международными метаанализами (включая классическое исследование Скотта Фримана, охватившее 225 STEM-курсов). Студенты и школьники, самостоятельно решающие задачи и вовлеченные в дискуссии, стабильно демонстрируют более высокие результаты по сравнению с классическим лекционным форматом.

Для подтверждения жизнеспособности этих моделей ведущие ИТ-школы используют сквозную аналитику на разных временных горизонтах. На коротком отрезке измеряется решаемость задач (в Школе программистов МШП к выполнению заданий приступают 97% учеников, а сложнейшие уровни успешно преодолевают до 85% учащихся). На среднем горизонте оценивается удержание контингента (до 85% пролонгируют обучение на следующий год). На длинном треке анализируются карьерные траектории: верифицированные данные выпускников профильных долгосрочных программ показывают, что спустя полтора года после окончания обучения до 95% из них успешно трудоустраиваются в крупнейшие технологические и финтех-компании страны.

Главный методологический вывод, к которому приходит индустрия: формирование устойчивого интереса к фундаментальным наукам необходимо начинать задолго до выпускных экзаменов — оптимально со второго—четвертого классов. Но масштабирование этой практики невозможно без одновременного инвестирования в потенциал учителей, которые остаются главными навигаторами ребенка в высокотехнологичной реальности.

Мария Грибова