Как прошло исследование о влиянии ИИ на психику
12.10.2026, 16:46
Сотрудники Медицинского центра Университета Вандербильта отобрали 187 эпизодов из историй болезни 73 человек, где упоминалось использование ИИ. Участникам исследования было от 17 лет до 81 года, средний возраст — 32 года; почти две трети — мужчины.
Всех пациентов разделили на три группы. Группа «ИИ-психоза» — взаимодействие с ботом усугубляло состояние, возникали трудности с определением того, что реально, а что нет. Вторая группа — нейтральное использование, например поиск рецептов. Третья — «связанное с ИИ психотическое содержание», пациент упоминает ИИ в бреду, но факт общения с чат-ботом не подтвержден.
В группу «ИИ-психоза» попали 28 пациентов — 0,013% от всех, кто получал в центре психиатрическую помощь. 67,9% из них были мужчинами. ChatGPT упоминался в 53,6% случаев, а на период после выхода GPT-4o (модель известна тем, что склонна соглашаться с собеседником) в мае 2024 года пришлось 85,7% всех задокументированных взаимодействий. Психотические симптомы возникли впервые у 60,7% из группы: на ограниченное время пациенты теряли контакт с реальностью и находились в состоянии бреда. Это существенно выше, чем в группах нейтрального использования (17,6%) и психотического содержания (28,5%).
В большинстве случаев — 18 эпизодов (63,4%) — ИИ выступал «усилителем», подкрепляя и без того искаженные идеи. Шесть раз (21,4%) бот становился «объектом» бреда, трижды (10,7%) — «катализатором», запускавшим симптомы у ранее здорового человека, и один раз (4,6%) — «соавтором», который выстраивал вредоносный нарратив.