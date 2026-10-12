Как прошло исследование о влиянии ИИ на психику

В группу «ИИ-психоза» попали 28 пациентов — 0,013% от всех, кто получал в центре психиатрическую помощь. 67,9% из них были мужчинами. ChatGPT упоминался в 53,6% случаев, а на период после выхода GPT-4o (модель известна тем, что склонна соглашаться с собеседником) в мае 2024 года пришлось 85,7% всех задокументированных взаимодействий. Психотические симптомы возникли впервые у 60,7% из группы: на ограниченное время пациенты теряли контакт с реальностью и находились в состоянии бреда. Это существенно выше, чем в группах нейтрального использования (17,6%) и психотического содержания (28,5%).