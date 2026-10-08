За незаконный пруд у Сомово воронежский застройщик заплатит более 2 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Календарь каникул» было зарегистрировано в Воронеже в марте 2023 года. Основной вид деятельности — гостиницы и прочие места для временного проживания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Андрей Елфимов. Компанией в равных долях владеют Дмитрий Андреев и Александр Чурсин. В 2025 году выручка отсутствовала, а чистый убыток фирмы составил 12,6 млн руб. Годом ранее убыток фиксировали на уровне 3,5 млн руб.