За незаконный пруд у Сомово воронежский застройщик заплатит более 2 млн рублей
08.10.2026, 19:17
Воронежское ООО «Календарь каникул» не смогло оспорить решение о возмещении 2,2 млн руб. ущерба, причиненного недрам при незаконном обустройстве пруда на арендованных земельных участках около микрорайона Сомово. Компания предлагала заменить выплату ущерба рекультивацией земель, однако Центральный районный суд Воронежа ей отказал. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Средства, выплаченные за ущерб, поступят в бюджет по целевой статье и могут быть направлены только на природоохранные мероприятия.
По информации регионального экологического ведомства, компания, предлагая рекультивацию вместо возмещения денежных средств, была готова восстановить только 2 тыс. кв. м из 7,4 тыс. кв. м территории. Кроме того, в образовавшемся пруду уже сформировалась естественная среда обитания животных.
По данным Rusprofile, ООО «Календарь каникул» было зарегистрировано в Воронеже в марте 2023 года. Основной вид деятельности — гостиницы и прочие места для временного проживания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Андрей Елфимов. Компанией в равных долях владеют Дмитрий Андреев и Александр Чурсин. В 2025 году выручка отсутствовала, а чистый убыток фирмы составил 12,6 млн руб. Годом ранее убыток фиксировали на уровне 3,5 млн руб.
Ранее, в марте прошлого года, министерство рассказывало, что воронежское ООО «Остров» Александра Чурсина и Дмитрия Андреева, которое перегородило плотиной реку Усмань в Новоусманском районе, в полном размере оплатило ущерб, причиненный животному миру,— 678 тыс. руб. Наказание определил Новоусманский райсуд, который удовлетворил иск Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры. Кроме того, компанию обязали рекультивировать нарушенные земли.
В сентябре «Ъ-Черноземье» также сообщал, что судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда оставила в силе решение о взыскании 12,8 млн руб. с местного ООО «Навастрой» Наири и Верануш Нахатакян. Компанию признали виновной в причинении вреда почвам при капитальном ремонте автодороги.